Легенда о ревнивом муже и американская звезда. Тест: как много вы сможете рассказать о достопримечательностях Барнаула

21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Представьте, что начинаете новую жизнь, жизнь гида. Прогулки по городу вдоль и поперек, в руках всегда книга и телефон. Вдруг придется «гуглить» то, что не знаете. Проверьте, справились бы вы с вопросами от гостей Барнаула в тесте altapress.ru.