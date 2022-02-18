Легенда о ревнивом муже и американская звезда. Тест: как много вы сможете рассказать о достопримечательностях Барнаула

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21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Представьте, что начинаете новую жизнь, жизнь гида. Прогулки по городу вдоль и поперек, в руках всегда книга и телефон. Вдруг придется «гуглить» то, что не знаете. Проверьте, справились бы вы с вопросами от гостей Барнаула в тесте altapress.ru.
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