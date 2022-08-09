Легендарный барнаульский завод отпраздновал 80-летие с джазом, стрельбой из лука и селфи с директором

Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш — БКЗ» — один из лидеров энергетического машиностроения России — отпраздновал 80-летие. Праздничное мероприятие обошлось без длинных речей в торжественной части и без выступлений модных, но дорогостоящих звезд эстрады в неформальной обстановке. Что было традиционным — так это награждение лучших и, конечно, фуршет, музыка и возможность пообщаться.

Завод вокруг людей

Тон первой, торжественной, части праздника задал гендиректор завода Михаил Клугман в небольшом фильме о возрождении котельного завода, показанном в самом начале.

По сюжету разные сотрудники котельного рассказывали, как в 2015 году работали в полупустых цехах. Как на базе завода было создано новое юрлицо — «Сибэнергомаш — БКЗ». И как затем росла его доля на рынке, появлялись все новые и новые сотрудники, рос объем заказов и, главное — восстанавливалась деловая репутация.

Гендиректор завода запомнился короткой фразой о своих сотрудниках, прозвучавшей в фильме. «Вокруг этих людей — барнаульских котельщиков — можно в любом месте построить завод», — сказал он.

«Добавить к этому нечего — могу только присоединиться к этим словам. Вы — высококлассный, высокопрофессиональный коллектив. И со своим руководством сделали все, чтобы предприятие опять стало известно своими достижениями, как на российском, так и на постсоветском и мировом пространстве», — сказал после фильма Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин

Один из выживших

Котельный завод в Барнауле — пример предприятий с очень долгой и непростой историей, за которой стоят удивительно стойкие и упорные люди. Он был создан в 1942 году. В августе того года на железнодорожную станцию Барнаула прибыл эшелон — в нем были станки и около сотни сотрудников Невского машиностроительного завода из Ленинграда.

В октябре 1942-го котельщики уже построили новый цех. В марте 1943-го выпустили первую продукцию. Это был один из сотни заводов, эвакуированных в Алтайский край в годы.

Из этих заводов в строю остались немногие. Котельный — среди них.

«Заводы, которые переехали с европейской территории, мы в Союзе промышленников называем заводами Победы. Из ста таких предприятий, прибывших на Алтай, действующих осталось, к сожалению, полтора десятка, в том числе ваш», — сказал председатель исполкома Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин

Завод в хорошей форме

Возрождение легендарного предприятия, поставлявшего продукцию на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и промпредприятия России и более 50 стран, отмечали многие. Хотя семь лет назад казалось, что этот котельный завод, как и десятки других заводов Победы, близок к крушению. И вот теперь ситуация изменилась кардинально.

«Завод встречает юбилей в хорошей форме», — констатировали, например, в корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Когда в правительстве края возник вопрос, чьим оборудованием мы будем согревать Яровое, мы, не раздумывая, пришли сюда и сказали: только оборудованием барнаульского котельного завода», — сказал Вячеслав Химочка.

«Меня очень радует, что котельный с 2015 года наращивает производство и практически восстановил все свои производственные компетенции советского времени», — отметил Виктор Мещеряков в официальной части мероприятия.

Те самые котельщики

А после официальных поздравлений и пожеланий празднование перетекло в неформальную часть — она прошла в зеленой зоне на территории завода.

На двух сценах сменяли друг друга джазовые и эстрадные коллективы Барнаула.

На территории можно было пострелять из лука по мишеням, собственными руками выбить молотом сувенирную монету, посвященную 80-летию — ну и присоединиться к фуршету с шашлыками, безалкогольными напитками, бутербродами и сладостями.

На площадке у фонтана перед мольбертом сидел художник в белой одежде, рисовавший портреты-шаржи всех желающих. За моментальным фото из чудо-машины, управляемой оператором с клавиатуры, выстроилась огромная очередь. А некоторые сотрудники делали свое собственное селфи с генеральным директором.

Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин

Михаил Клугман, взойдя на сцену вместо музыкантов, снял пиджак и надел футболку с логотипом завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Он наградил лучших спортсменов-котельщиков и произнес небольшую речь — короткую, но вполне воодушевляющую.

Михаил Клугман,

гендиректор «Сибэнергомаш — БКЗ»: