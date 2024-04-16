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Жизнь

Лекторий музыкального театра номинирован на премию Минкульта Алтайского края — жители могут поддержать его

Жители Алтайского края до 24 апреля смогут поучаствовать в обсуждении проектов, претендующих на получение краевых премий в области культуры. Всего к конкурсу допущено 39 проектов в областях литературы, искусства, архитектуры и народного творчества.

Илья Зуев.
Илья Зуев.
Музыкальный театр / muzkom22.ru

Один из проектов-претендентов на победу в номинации «Просветительская деятельность» — цикл лекций-концертов по истории музыки и музыкального театра под авторством артиста-вокалиста Ильи Зуева.

Концерты-лектории появились как эксперимент, чтобы дать артистам возможность петь в классическом жанре — опере. Для зрителей же лекции — это не только шанс увидеть любимых исполнителей в родной стезе, но и узнать много нового о музыке, о классических композиторах, об истории опер и оперетт и не только.

До 24 апреля каждый может отправить отзыв на проект по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41, Министерство культуры Алтайского края или на электронный адрес: mk22@alregn.ru с пометкой «В комиссию по премиям».

Премии вручают раз в два года. В этот раз победители получат 120 тыс. рублей.

Артист Илья Зуев.
Артист Илья Зуев.
Музыкальный театр.

Кто еще претендует на награду из театралов

В номинации «Театральное искусство»: главный балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева с пластическим спектаклем «Найджел».

Творческий коллектив театра кукол «Сказка» — за создание уникального актерского ансамбля в спектакле «Цветы для Элджернона».

Александр Пальшин, ведущий мастер Молодежного театра — за создание образа главного героя в спектакле «Мертвые души».

Творческий коллектив театра драмы — за исполнение главных ролей в спектакле «Авиатор».

В номинации «Хореография»: главный балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева с пластическим спектаклем «Найджел».

В номинации «Народное творчество»: Евгений Танков, режиссер народного театра «Городской Дом культуры «Строитель» — за спектакль «Солдатская вдова».

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