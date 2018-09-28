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18-летний инвалид уехал в Барнаул в гости к другу и пропал без вести

В Тюменской области разыскивают 18-летнего Дмитрия Гарасима, который вышел из дома 17 сентября и пропал. По словам друга, он приезжал к нему в Барнаул в гости. Как сообщает 72.ru, у пропавшего парня проблемы со здоровьем: он с детства инвалид третьей группы. Сейчас его ищут родные, знакомые и полиция.

Родственники Дмитрия рассказывают, что он вышел из дома 17 сентября около 23 часов и с тех пор не объявлялся. Дозвониться до него никто не может, телефон выключен.

— С нами связался его приятель из Барнаула, который сказал, что наш племянник приезжал к нему в гости и потом уехал от него 21 сентября. Теперь мы не знаем, где он может находиться. Мы обратились за помощью в тюменскую полицию и направили обращение в полицию Барнаула, — рассказала 72.ru Валерия Подковыркина, тётя пропавшего.

Дмитрий Гарасим живёт с бабушкой в деревне. Когда он уходил из дома, то был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы и кроссовки. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или тетей пропавшего: +7 (904) 494-47-95 (Валерия).

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