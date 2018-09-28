18-летний инвалид уехал в Барнаул в гости к другу и пропал без вести

В Тюменской области разыскивают 18-летнего Дмитрия Гарасима, который вышел из дома 17 сентября и пропал. По словам друга, он приезжал к нему в Барнаул в гости. Как сообщает 72.ru , у пропавшего парня проблемы со здоровьем: он с детства инвалид третьей группы. Сейчас его ищут родные, знакомые и полиция.

Родственники Дмитрия рассказывают, что он вышел из дома 17 сентября около 23 часов и с тех пор не объявлялся. Дозвониться до него никто не может, телефон выключен.

— С нами связался его приятель из Барнаула, который сказал, что наш племянник приезжал к нему в гости и потом уехал от него 21 сентября. Теперь мы не знаем, где он может находиться. Мы обратились за помощью в тюменскую полицию и направили обращение в полицию Барнаула, — рассказала 72.ru Валерия Подковыркина, тётя пропавшего.