18-летний инвалид уехал в Барнаул в гости к другу и пропал без вести

Родственники Дмитрия рассказывают, что он вышел из дома 17 сентября около 23 часов и с тех пор не объявлялся. Дозвониться до него никто не может, телефон выключен.
— С нами связался его приятель из Барнаула, который сказал, что наш племянник приезжал к нему в гости и потом уехал от него 21 сентября. Теперь мы не знаем, где он может находиться. Мы обратились за помощью в тюменскую полицию и направили обращение в полицию Барнаула, — рассказала 72.ru Валерия Подковыркина, тётя пропавшего.
Дмитрий Гарасим живёт с бабушкой в деревне. Когда он уходил из дома, то был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы и кроссовки. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или тетей пропавшего: