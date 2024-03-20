Лев не стал спариваться с львицей и растерзал ее

В бельгийском парке развлечений Бельверде лев убил львицу, отказавшись от спаривания, сообщает " Лента.ру ".

Льва по кличке Нестор, пару недель назад перевезенного в парк развлечений из зоопарка в Антверпене, поместили в вольер к самке Майе.

Работники парка надеялись, что львы дадут потомство. Однако их встреча пошла не по плану: Нестор и Майя подрались, самец разорвал львице горло. Спасти ее не удалось.

Сотрудники утверждают, что в прошлом Нестор не проявлял агрессии.

Несмотря на произошедшее, лев останется в парке Бельверде. Его не исключают из программы планирования размножения, однако попытки отложат на некоторое время.

Ранее милого и игривого львенка показали в барнаульском зоопарке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале