Лидер группы «Руки вверх!» перенес операцию

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перенес операцию, после чего поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал о своем самочувствии.

«Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно», — написал Жуков в Instagram.

Певец поблагодарил врачей и медсестер, пишет РИА Новости.

«Теперь предстоит реабилитация, и я надеюсь, что уже скоро смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным», — пишет артист.

Артист выразил надежду, что вскоре сможет продолжить творческую деятельность — из-за болезни он во многих российских городах отменил гастрольный тур.