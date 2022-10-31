31 октября
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Жизнь

Лидером алтайских «справедливороссов» вновь стал Александр Терентьев

В краевой столице прошла отчетно-выборная конференция партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», на которой «справедливороссы» избрали руководящие органы регионального отделения на следующие два года.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

В конференции приняли участие 57 делегатов из городов и районов края. Они должны были определиться с тем, кто займет должность председателя Совета регионального отделения в Алтайском крае, а также с теми, кто станет членами регионального Совета.

Председателем Совета регионального отделения в Алтайском крае на новый двухлетний срок единогласно переизбрали Александра Терентьева.

Лидером алтайских «справедливороссов» вновь стал Александр Терентьев.
Лидером алтайских «справедливороссов» вновь стал Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Членами регионального Совета стали:

  • Елена Афанасьева
  • Евгения Боровикова
  • Олег Боронин
  • Наталья Гладышева
  • Ирина Демидова
  • Лариса Колесникова
  • Оксана Молодых
  • Александр Молотов
  • Александр Николайчик
  • Михаил Сашников
  • Людмила Суслова
  • Александр Терентьев — Председатель Совета регионального отделения
  • Светлана Хорошилова
  • Ольга Чечулина
  • Сергей Яловцев.
Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Александр Терентьев заявил, что новый двухлетний период будет непростым, поскольку «впереди — выборы губернатора в 2023 году, и выборы президента страны в 2024 году».

Приоритетными направлениями работы он назвал продолжение формирование структуры партии, особенно в Барнауле. Также по его словам, партия готова «сделать сюрприз» на выборах губернатора, выставив достойную кандидатуру.

Особое внимание Александр Терентьев собирается уделять созданию и развитию молодежной структуры в партии, поскольку привлечение молодежи — это будущее вообще, и партии в частности.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

По мнению вновь избранного главы регионального отделения, партия планирует работать над вопросами школьного питания, которое должно быть сбалансированным, качественным и бесплатным для учащихся всех классов, а не только начальных.

Также «справедливороссы» будут работать над повышением стипендий студентов до достойного уровня.

«Молодой человек в нашем государстве не должен чувствовать себя изгоем, а чувствовал себя гражданином и чувствовал гордость и был патриотом» — заключил Александр Терентьев.

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