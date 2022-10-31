Лидером алтайских «справедливороссов» вновь стал Александр Терентьев.

В конференции приняли участие 57 делегатов из городов и районов края. Они должны были определиться с тем, кто займет должность председателя Совета регионального отделения в Алтайском крае, а также с теми, кто станет членами регионального Совета.
Председателем Совета регионального отделения в Алтайском крае на новый двухлетний срок единогласно переизбрали Александра Терентьева.
Членами регионального Совета стали:
- Елена Афанасьева
- Евгения Боровикова
- Олег Боронин
- Наталья Гладышева
- Ирина Демидова
- Лариса Колесникова
- Оксана Молодых
- Александр Молотов
- Александр Николайчик
- Михаил Сашников
- Людмила Суслова
- Александр Терентьев — Председатель Совета регионального отделения
- Светлана Хорошилова
- Ольга Чечулина
- Сергей Яловцев.
Александр Терентьев заявил, что новый двухлетний период будет непростым, поскольку «впереди — выборы губернатора в 2023 году, и выборы президента страны в 2024 году».
Приоритетными направлениями работы он назвал продолжение формирование структуры партии, особенно в Барнауле. Также по его словам, партия готова «сделать сюрприз» на выборах губернатора, выставив достойную кандидатуру.
Особое внимание Александр Терентьев собирается уделять созданию и развитию молодежной структуры в партии, поскольку привлечение молодежи — это будущее вообще, и партии в частности.
По мнению вновь избранного главы регионального отделения, партия планирует работать над вопросами школьного питания, которое должно быть сбалансированным, качественным и бесплатным для учащихся всех классов, а не только начальных.
Также «справедливороссы» будут работать над повышением стипендий студентов до достойного уровня.
«Молодой человек в нашем государстве не должен чувствовать себя изгоем, а чувствовал себя гражданином и чувствовал гордость и был патриотом» — заключил Александр Терентьев.