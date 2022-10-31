В краевой столице прошла отчетно-выборная конференция партии « Справедливая Россия — Патриоты — За правду », на которой «справедливороссы» избрали руководящие органы регионального отделения на следующие два года.

В конференции приняли участие 57 делегатов из городов и районов края. Они должны были определиться с тем, кто займет должность председателя Совета регионального отделения в Алтайском крае, а также с теми, кто станет членами регионального Совета.

Председателем Совета регионального отделения в Алтайском крае на новый двухлетний срок единогласно переизбрали Александра Терентьева.

Лидером алтайских «справедливороссов» вновь стал Александр Терентьев. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Членами регионального Совета стали:

Елена Афанасьева

Евгения Боровикова

Олег Боронин

Наталья Гладышева

Ирина Демидова

Лариса Колесникова

Оксана Молодых

Александр Молотов

Александр Николайчик

Михаил Сашников

Людмила Суслова

Александр Терентьев — Председатель Совета регионального отделения

Светлана Хорошилова

Ольга Чечулина

Сергей Яловцев.

Евгения Боровикова. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Александр Терентьев заявил, что новый двухлетний период будет непростым, поскольку «впереди — выборы губернатора в 2023 году, и выборы президента страны в 2024 году».

Приоритетными направлениями работы он назвал продолжение формирование структуры партии, особенно в Барнауле. Также по его словам, партия готова «сделать сюрприз» на выборах губернатора, выставив достойную кандидатуру.

Особое внимание Александр Терентьев собирается уделять созданию и развитию молодежной структуры в партии, поскольку привлечение молодежи — это будущее вообще, и партии в частности.

Александр Терентьев. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

По мнению вновь избранного главы регионального отделения, партия планирует работать над вопросами школьного питания, которое должно быть сбалансированным, качественным и бесплатным для учащихся всех классов, а не только начальных.

Также «справедливороссы» будут работать над повышением стипендий студентов до достойного уровня.