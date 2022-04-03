3 апреля
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Жизнь

Логика. Глава «Яндекса» уехала из России в Израиль из-за «нежелания жить в стране, конфликтующей с соседом»

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина покинула должность и уехала жить в Израиль, весьма забавно объяснив свое решение, сообщает «Взгляд».

Елена Бунина, экс-гендиректор "Яндекса" в России.
Елена Бунина, экс-гендиректор "Яндекса" в России.
пресс-служба "Яндекса". Фото: Илья Вартанян.

Сейчас Бунина работает в израильском офисе «Яндекса» в должности HR-директора.

Ранее она пояснила, что уехала в отпуск на Кипр, а затем переехала в Израиль и пока не планирует возвращаться, так как выступает против российской спецоперации на Украине.

В России журналисты и блогеры посмеялись над решением Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране», которая конфликтует со своим соседом.

«И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», — написала гендиректор RT Маргарита Симоньян.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский посоветовал Буниной, уехавшей в невоюющий Израиль, поискать в интернете «Palestine».

Конфликт между Израилем и Палестиной.
Конфликт между Израилем и Палестиной.
runews24.ru

«С одной стороны, „не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями“ и „я перелетела в Израиль“ вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением „Яндекс.Логика“, но что-то пошло не так», — пошутил спецкор газеты «Взгляд» Юрий Васильев.

В Telegram-канале «Мюсли вслух» напомнили, что Израиль конфликтует с половиной своих соседей — с 2 из 4: «Гендиректор „Яндекса“ не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу».

«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая конфликтует со своим соседом, но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», — отметил «Медиатехнолог».

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной начался в 1948 году. В мае 2021 года произошла «11-дневная война», в ходе которой погибли 232 палестинца и около 1900 получили ранения, со стороны Израиля — не менее 12 погибли и более 50 получили ранения.

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