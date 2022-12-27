27 декабря
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Жизнь

Лучшие проекты 2022 года получили дипломы «За позитивный вклад»

В конференц-зале «Алтапресс» наградили работы года, отмеченные Комитетом Алтайской торгово-промышленной палаты по рекламе. Премия была запущена в 2019 году. Её цель — информационно поощрять работы с высоким уровнем креатива, качественным дизайном, позитивным влиянием на отрасль.

Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Культура, дизайн, стрит-арт

Дипломом наградили Юлию Раменскую, председателя Алтайской краевой организации «Союз дизайнеров России», за организацию крупнейшего события за Уралом в области дизайна — III Международной молодёжной биеннале дизайна «PRO будущее». Идея выставочно-образовательного проекта — поддержка молодых и талантливых дизайнеров.

Юлия Раменская, организатор биеннале «PRO будущее».
Юлия Раменская, организатор биеннале «PRO будущее».
Фото: Дмитрий Лямзин.

За эффектный диалог искусства с городом в «Ночь музеев-2022» диплом получил Художественный музей Алтайского края. Татьяна Бондаренко, заместитель директора музея по научно-просветительской работе, отметила, что стрит-арт-перформанс художницы Анастасии Петренко на площади Октября был обращен к молодой аудитории и помог музею напомнить о себе.

Татьяна Бондаренко, заместитель директора Художественного музея Алтайского края.
Татьяна Бондаренко, заместитель директора Художественного музея Алтайского края.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Татьяна Бондаренко, заместитель директора Художественного музея Алтайского края.
Татьяна Бондаренко, заместитель директора Художественного музея Алтайского края.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Ярким дебютом в области городской среды отличились пожарные-спасатели Барнаула. Ко Дню города удалось воплотить в жизнь смелую идею росписи «Спасибо героям нашего времени». Автором росписи вновь стала Анастасия Петренко, популяризатор стрит-арта на Алтае. Работа рассчитана на молодежь и сделана «с огоньком» отметил Юрий Пургин, награждая дипломом в категории «Искусство на фасаде» заместителя начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Андрея Соловьёва.

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Соловьёв.
Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Соловьёв.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Продвижение региона

Из проектов в сфере туризма и продвижения региона выделили видеоролик «А — это Алтайский край». Он был снят по заказу туристского информационного центра Алтайского края агентством «Два слова». Директор туристского центра края Александра Томашевич сказала, что видеоролик удостоен в этом году нескольких наград авторитетных конкурсов в сфере туризма.

Александра Томашевич, директор туристского центра Алтайского края.
Александра Томашевич, директор туристского центра Алтайского края.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Региональный бренд» диплом получила Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция». Команде проекта удалось соединить ремесло и современный дизайн, рассказывая через предметы про Алтай, семью и традицию. Особенно заметным стал совместный проект со Старой кондитерской фабрикой Барнаула по дизайну упаковки конфет с начинкой знакомого с детства «птичьего молока».

Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция».
Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция».
Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Маркетинг и реклама

Отметили дипломом проект «Маркетинговый десант» от Сообщества маркетологов Алтайского края. Десант маркетологов высаживался на территории холдинга «Алтайлес», туристского центра Алтайского края, Диагностического Центра. Цель проекта — оказание консалтинговых услуг по продвижению компаниям и организациям региона. Идея проекта принадлежит Оксане Косенко, организация — Ольге Ефимовой.

Диплом команде «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края.
Диплом команде «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Команда «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края.
Команда «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края.
Фото: Дмитрий Лямзин.

За верность иллюстративному стилю в рекламе наградили отдел маркетинга фитнес-клуба «Магис Спорт». Первые рисованные персонажи в рекламных кампаниях клуба появились в 2012 году. Клуб продолжает качать «рекламные мышцы» и развивать коммуникации с юмором и иллюстративной подачей.

Олеся Калашникова, директор по маркетингу компании «Магис Спорт».
Олеся Калашникова, директор по маркетингу компании «Магис Спорт».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Олеся Калашникова, директор по маркетингу компании «Магис Спорт».
Олеся Калашникова, директор по маркетингу компании «Магис Спорт».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Социальные проекты

Креативно выстраивают коммуникации социально ориентированные некоммерческие проекты. Наградили команду экопроекта «Добрые вещи», чьи волонтёры занимаются развитием пунктов сбора и обмена вещей по Алтайскому краю. Дипломы Комитета АлтТПП по рекламе вручили координаторам Алёне Бацуновой и Юлии Голиковой.

Алёна Бацунова, координатор экопроекта «Добрые вещи».
Алёна Бацунова, координатор экопроекта «Добрые вещи».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Юлия Голикова, координатор экопроекта «Добрые вещи» (справа).
Юлия Голикова, координатор экопроекта «Добрые вещи» (справа).
Фото: Дмитрий Лямзин.

За организацию и продвижение командных соревнований по экологии отметили проект «Чистые Игры». Соревнования проводятся при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула. В команде координаторов Ольга Далгатова и Меркулова Татьяна.

Диплом квесту «Чистые Игры».
Диплом квесту «Чистые Игры».
Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Организатор добровольчества» дипломом наградили добровольческое движение #Сборникхештегов, созданное на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Среди проектов: «Деревня на прокачку», «Подари улыбку доктору», «Лапа добра».

Диплом добровольческому движению #Сборникхештегов.
Диплом добровольческому движению #Сборникхештегов.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Дипломы вручал председатель Комитета по рекламе, генеральный директор «Алтапресс» Юрий Пургин. Церемонию награждения вела Лада Шевкунова, редактор Рекламного портала.

Юрий Пургин, председатель комитета АлтТПП по рекламе.
Юрий Пургин, председатель комитета АлтТПП по рекламе.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Проектам, победившим в зрительском голосовании, вручили сладкие призы.

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