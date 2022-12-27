Лучшие проекты 2022 года получили дипломы «За позитивный вклад»

В конференц-зале «Алтапресс» наградили работы года, отмеченные Комитетом Алтайской торгово-промышленной палаты по рекламе. Премия была запущена в 2019 году. Её цель — информационно поощрять работы с высоким уровнем креатива, качественным дизайном, позитивным влиянием на отрасль.

Культура , дизайн , стрит-арт

Дипломом наградили Юлию Раменскую, председателя Алтайской краевой организации «Союз дизайнеров России», за организацию крупнейшего события за Уралом в области дизайна — III Международной молодёжной биеннале дизайна «PRO будущее». Идея выставочно-образовательного проекта — поддержка молодых и талантливых дизайнеров.

Юлия Раменская , организатор биеннале «PRO будущее». Фото: Дмитрий Лямзин.

За эффектный диалог искусства с городом в «Ночь музеев-2022» диплом получил Художественный музей Алтайского края. Татьяна Бондаренко, заместитель директора музея по научно-просветительской работе, отметила, что стрит-арт-перформанс художницы Анастасии Петренко на площади Октября был обращен к молодой аудитории и помог музею напомнить о себе.

Татьяна Бондаренко , заместитель директора Художественного музея Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин. Татьяна Бондаренко , заместитель директора Художественного музея Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин.

Ярким дебютом в области городской среды отличились пожарные-спасатели Барнаула. Ко Дню города удалось воплотить в жизнь смелую идею росписи «Спасибо героям нашего времени». Автором росписи вновь стала Анастасия Петренко, популяризатор стрит-арта на Алтае. Работа рассчитана на молодежь и сделана «с огоньком» отметил Юрий Пургин, награждая дипломом в категории «Искусство на фасаде» заместителя начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Андрея Соловьёва.

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Соловьёв. Фото: Дмитрий Лямзин.

Продвижение региона

Из проектов в сфере туризма и продвижения региона выделили видеоролик «А — это Алтайский край». Он был снят по заказу туристского информационного центра Алтайского края агентством «Два слова». Директор туристского центра края Александра Томашевич сказала, что видеоролик удостоен в этом году нескольких наград авторитетных конкурсов в сфере туризма.

Александра Томашевич , директор туристского центра Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Региональный бренд» диплом получила Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция». Команде проекта удалось соединить ремесло и современный дизайн, рассказывая через предметы про Алтай, семью и традицию. Особенно заметным стал совместный проект со Старой кондитерской фабрикой Барнаула по дизайну упаковки конфет с начинкой знакомого с детства «птичьего молока».

Анна Поломошнова , идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция». Фото: Дмитрий Лямзин. Анна Поломошнова , идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция». Фото: Дмитрий Лямзин.

Маркетинг и реклама

Отметили дипломом проект «Маркетинговый десант» от Сообщества маркетологов Алтайского края. Десант маркетологов высаживался на территории холдинга «Алтайлес», туристского центра Алтайского края, Диагностического Центра. Цель проекта — оказание консалтинговых услуг по продвижению компаниям и организациям региона. Идея проекта принадлежит Оксане Косенко, организация — Ольге Ефимовой.

Диплом команде «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин. Команда «Маркетингового десанта» Сообщества маркетологов Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин.

За верность иллюстративному стилю в рекламе наградили отдел маркетинга фитнес-клуба «Магис Спорт». Первые рисованные персонажи в рекламных кампаниях клуба появились в 2012 году. Клуб продолжает качать «рекламные мышцы» и развивать коммуникации с юмором и иллюстративной подачей.

Олеся Калашникова , директор по маркетингу компании «Магис Спорт». Фото: Дмитрий Лямзин. Олеся Калашникова , директор по маркетингу компании «Магис Спорт». Фото: Дмитрий Лямзин.

Социальные проекты

Креативно выстраивают коммуникации социально ориентированные некоммерческие проекты. Наградили команду экопроекта «Добрые вещи», чьи волонтёры занимаются развитием пунктов сбора и обмена вещей по Алтайскому краю. Дипломы Комитета АлтТПП по рекламе вручили координаторам Алёне Бацуновой и Юлии Голиковой.

Алёна Бацунова , координатор экопроекта «Добрые вещи». Фото: Дмитрий Лямзин. Юлия Голикова , координатор экопроекта «Добрые вещи» ( справа). Фото: Дмитрий Лямзин.

За организацию и продвижение командных соревнований по экологии отметили проект «Чистые Игры». Соревнования проводятся при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула. В команде координаторов Ольга Далгатова и Меркулова Татьяна.

Диплом квесту «Чистые Игры». Фото: Дмитрий Лямзин.

В категории «Организатор добровольчества» дипломом наградили добровольческое движение #Сборникхештегов, созданное на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Среди проектов: «Деревня на прокачку», «Подари улыбку доктору», «Лапа добра».

Диплом добровольческому движению #Сборникхештегов. Фото: Дмитрий Лямзин.

Дипломы вручал председатель Комитета по рекламе, генеральный директор «Алтапресс» Юрий Пургин. Церемонию награждения вела Лада Шевкунова, редактор Рекламного портала.

Юрий Пургин , председатель комитета АлтТПП по рекламе. Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония вручения дипломов «За позитивный вклад». Фото: Дмитрий Лямзин.

Проектам, победившим в зрительском голосовании, вручили сладкие призы.