Лучшие проекты 2022 года получили дипломы «За позитивный вклад»

Культура, дизайн, стрит-арт
Дипломом наградили Юлию Раменскую, председателя Алтайской краевой организации «Союз дизайнеров России», за организацию крупнейшего события за Уралом в области дизайна — III Международной молодёжной биеннале дизайна «PRO будущее». Идея выставочно-образовательного проекта — поддержка молодых и талантливых дизайнеров.
За эффектный диалог искусства с городом в «Ночь музеев-2022» диплом получил Художественный музей Алтайского края. Татьяна Бондаренко, заместитель директора музея по научно-просветительской работе, отметила, что стрит-арт-перформанс художницы Анастасии Петренко на площади Октября был обращен к молодой аудитории и помог музею напомнить о себе.
Ярким дебютом в области городской среды отличились пожарные-спасатели Барнаула. Ко Дню города удалось воплотить в жизнь смелую идею росписи «Спасибо героям нашего времени». Автором росписи вновь стала Анастасия Петренко, популяризатор стрит-арта на Алтае. Работа рассчитана на молодежь и сделана «с огоньком» отметил Юрий Пургин, награждая дипломом в категории «Искусство на фасаде» заместителя начальника пожарно-спасательного отряда № 1 Андрея Соловьёва.
Продвижение региона
Из проектов в сфере туризма и продвижения региона выделили видеоролик «А — это Алтайский край». Он был снят по заказу туристского информационного центра Алтайского края агентством «Два слова». Директор туристского центра края Александра Томашевич сказала, что видеоролик удостоен в этом году нескольких наград авторитетных конкурсов в сфере туризма.
В категории «Региональный бренд» диплом получила Анна Поломошнова, идейный вдохновитель марки сувениров «Алтай Традиция». Команде проекта удалось соединить ремесло и современный дизайн, рассказывая через предметы про Алтай, семью и традицию. Особенно заметным стал совместный проект со Старой кондитерской фабрикой Барнаула по дизайну упаковки конфет с начинкой знакомого с детства «птичьего молока».
Маркетинг и реклама
Отметили дипломом проект «Маркетинговый десант» от Сообщества маркетологов Алтайского края. Десант маркетологов высаживался на территории холдинга «Алтайлес», туристского центра Алтайского края, Диагностического Центра. Цель проекта — оказание консалтинговых услуг по продвижению компаниям и организациям региона. Идея проекта принадлежит Оксане Косенко, организация — Ольге Ефимовой.
За верность иллюстративному стилю в рекламе наградили отдел маркетинга фитнес-клуба «Магис Спорт». Первые рисованные персонажи в рекламных кампаниях клуба появились в 2012 году. Клуб продолжает качать «рекламные мышцы» и развивать коммуникации с юмором и иллюстративной подачей.
Социальные проекты
Креативно выстраивают коммуникации социально ориентированные некоммерческие проекты. Наградили команду экопроекта «Добрые вещи», чьи волонтёры занимаются развитием пунктов сбора и обмена вещей по Алтайскому краю. Дипломы Комитета АлтТПП по рекламе вручили координаторам Алёне Бацуновой и Юлии Голиковой.
За организацию и продвижение командных соревнований по экологии отметили проект «Чистые Игры». Соревнования проводятся при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула. В команде координаторов Ольга Далгатова и Меркулова Татьяна.
В категории «Организатор добровольчества» дипломом наградили добровольческое движение #Сборникхештегов, созданное на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Среди проектов: «Деревня на прокачку», «Подари улыбку доктору», «Лапа добра».
Дипломы вручал председатель Комитета по рекламе, генеральный директор «Алтапресс» Юрий Пургин. Церемонию награждения вела Лада Шевкунова, редактор Рекламного портала.
Проектам, победившим в зрительском голосовании, вручили сладкие призы.
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