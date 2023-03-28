28 марта
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Жизнь

Лучших полиатлонистов наградили на Алтай-Коксе

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по полиатлону в рамках корпоративной спартакиады сезона 2022−2023 годов.

Корпоративная спартакиада.
Корпоративная спартакиада.
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Участвовали в соревнованиях 17 команд. Лучшими в своих лигах стали команды заводоуправления, цеха автоматизации, цеха улавливания и специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) № 2. Второй результат в своих лигах у команд коксового отделения № 2, ремонтно-строительного участка и углеподготовительного цеха. Третье место — коксовое отделение № 1, пожарно-аварийная спасательная служба, СЦРКО № 1 и другие.

Ранее уже прошли соревнования по баскетболу, волейболу и лыжным гонкам. В апреле запланированы состязания по плаванию, гиревому спорту, настольному теннису и шашкам. В спартакиаде участвуют 23 команды — 15 мужских и восемь женских.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится до июня 2023 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты и др. Кроме этого Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.

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