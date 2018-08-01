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Лунный календарь огородника и садовода на август 2018 года

Когда лучше садить и поливать луковичные? В какие дни проводить обрезку сухих ветвей? Как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они лучше росли? На все эти вопросы отвечает лунный посевной календарь, который определяет благоприятные дни для работы в огороде, в саду и цветнике. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в августе по лунному календарю—2018.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

Когда самые благоприятные дни в августе по лунному календарю—2018?

По данным сайта supersadovnik.ru, в 2018 году наиболее благоприятные дни для работы в саду, цветнике и на огороде — это 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22 августа.

Когда благоприятные дни для работы в саду в августе?

  • Посадкой деревьев и кустарников лучше заняться 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 31 августа;
  • Обрезать деревья и кустарники рекомендуется 1, 2, 4, 10, 19, 20, 29, 30 августа;
  • Проводить подкормку деревьев и кустарников лучше 1, 2, 19, 20, 29, 30 августа;
  • Поливать деревья и кустарники можно в любой день, кроме 5, 6, 7, 11, 14, 15, 26 августа;
  • Обрабатывать от вредителей деревья и кустарники желательно 4, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 31 августа.
Урожай. Подсолнухи.
Урожай. Подсолнухи.
СС0

Когда благоприятные дни для работы в огороде в августе?

  • Вносить сухую подкормку рекомендуется 8, 9 августа;
  • Обрабатывать от болезней и вредителей желательно 6, 7 августа;
  • Убирать урожай корнеплодов лучше 2, 9, 21, 29 августа;
  • Убирать урожай капусты, томатов, огурцов лучше 5, 9, 27 августа;
  • Делать домашние заголовки по лунному календарю рекомендуется 5, 8, 17, 28 августа.
Тыквы. Урожай. Огород
Тыквы. Урожай. Огород
ССО

Когда благоприятные дни для работы с комнатными растениями в августе?

  • Поливать комнатные растения можно в любой день, кроме 6, 7, 14, 15 августа;
  • Пропалывать и принимать меры по борьбе с вредителями лучше 1, 4, 6, 9, 10, 14, 29 августа;
  • Подкармливать комнатные растения рекомендуется 1, 4, 6, 10, 18, 19, 29 августа;
  • Заниматься посадкой луковичных растений желательно 4, 5, 14, 15, 21, 22 августа;
  • Работать с семенами (сбор, очистка, сушка) лучше 2, 3, 25, 29, 30 августа.
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Жизнь

Лунный посевной календарь садовода и огородника: как это работает?

Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы, в том числе — на рост растений.

Тем не менее, авторы календарей не советуют ориентироваться исключительно на лунный посевной календарь.

Для роста растений важны местные погодные условия, качество посадочного материала, количество сил, вложенных во взращивание растения, и множество других факторов.

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