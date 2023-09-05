Луп Брусничник: традиции и приметы на 5 сентября

Традиции на Лупа Брусничника
Православная церковь чтит сегодня память святого мученика Луппа Солунского, который пострадал в начале IV века.
В народном календаре к имени святого Луппа прибавилось слово Брусничник. Такое название празднику дали потому, что как раз к этому времени в лесах поспевала брусника.
В этот день, как правило, занимаются сбором ягоды, заготовками на зиму и уборкой урожая.
Ароматная ягода на площади Спартака
Анна Зайкова
Что нельзя делать на Лупа Брусничника
- Проявлять лень, спать до обеда, ничего не делать — стоит найти себе простое и нужное занятие.
- Давать в долг деньги, вещи, продукты питания — можно отдать свое счастье и удачу.
- Жаловаться на свою жизнь, проблемы, неурядицы, здоровье, отношения и так далее — ситуация станет ещё более тяжелой.
- Сплетничать, раскрывать чужие и свои секреты другим людям — очень быстро тайна окажется известной всем и обернется против того, кто посмел о ней рассказать.
- Клясться в чем-либо, если вы до конца в этом не уверены — клятву сдержать не удастся, придется отвечать за свои слова.
- Стричь волосы и ногти, подрезать усы и бороду, делать прическу и маникюр — можно обрезать нити судьбы, которые связывают человека со счастьем и удачей, все пойдет наперекосяк.
Малина, ягода.
СС0
Народные приметы на 5 сентября
- Журавли в теплые края полетели — к ранней зиме.
- Клин журавлей низко летит — зима будет теплой.
- Журавли летят быстро и молча — скоро наступит ненастье.
- С этого дня начинаются первые осенние ночные заморозки.
- Туман вечером — погода улучшится.
- Утром подморозило — к ранней зиме.
- Теплые ночь и день — весь сентябрь окажется таким.
- Горох расцвел — осень будет теплой и продолжительной.
- Гром — к сухой осени и морозной зиме.