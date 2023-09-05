Луп Брусничник: традиции и приметы на 5 сентября

Традиции на Лупа Брусничника

Православная церковь чтит сегодня память святого мученика Луппа Солунского, который пострадал в начале IV века.

В народном календаре к имени святого Луппа прибавилось слово Брусничник. Такое название празднику дали потому, что как раз к этому времени в лесах поспевала брусника.

В этот день, как правило, занимаются сбором ягоды, заготовками на зиму и уборкой урожая.

Ароматная ягода на площади Спартака Анна Зайкова

Что нельзя делать на Лупа Брусничника

Проявлять лень, спать до обеда, ничего не делать — стоит найти себе простое и нужное занятие.

Давать в долг деньги, вещи, продукты питания — можно отдать свое счастье и удачу.

Жаловаться на свою жизнь, проблемы, неурядицы, здоровье, отношения и так далее — ситуация станет ещё более тяжелой.

Сплетничать, раскрывать чужие и свои секреты другим людям — очень быстро тайна окажется известной всем и обернется против того, кто посмел о ней рассказать.

Клясться в чем-либо, если вы до конца в этом не уверены — клятву сдержать не удастся, придется отвечать за свои слова.

Стричь волосы и ногти, подрезать усы и бороду, делать прическу и маникюр — можно обрезать нити судьбы, которые связывают человека со счастьем и удачей, все пойдет наперекосяк.

Малина, ягода. СС0

Народные приметы на 5 сентября

Журавли в теплые края полетели — к ранней зиме.

Клин журавлей низко летит — зима будет теплой.

Журавли летят быстро и молча — скоро наступит ненастье.

С этого дня начинаются первые осенние ночные заморозки.

Туман вечером — погода улучшится.

Утром подморозило — к ранней зиме.

Теплые ночь и день — весь сентябрь окажется таким.

Горох расцвел — осень будет теплой и продолжительной.

Гром — к сухой осени и морозной зиме.

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