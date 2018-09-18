Ляйсан Утяшева появилась на сцене в экстремальном мини и уникальном пиджаке

Ляйсан Утяшева на съемках нового выпуска шоу «Танцы» появилась в дерзком образе: зеленую мини-юбку и белая майку она дополнила пестрым пиджаком. Ведущая пояснила, что жакет разрисовали ее дети Роберт и София.

Пиджак стал предметом восхищения поклонников Ляйсан: «Очень ваш жакет понравился», «Образ просто огонь», «Увидев жакет крупным планом, подумала: вот было бы здорово, если бы эти рисунки были делом рук ваших детей. А оно так и есть», «Ты всегда интересная, лучезарная и яркая», — комментируют пользователи сети, пишет mail.ru.

Ранее Ляйсан удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.