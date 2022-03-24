Мальчик из Барнаула, защитивший ребенка от психически нездорового мужчины, попал в книгу о детях-героях

Всероссийский проект «Подвиги» выпустил новую книгу о детском героизме «Волшебные сказки о детях-героях», в которую вошел 10-летний житель Барнаула, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Мальчик из Барнаула попал в книгу о детях-героях.

В сборнике 30 историй, основанных на абсолютно реальных мужественных поступках детей со всех страны.

Одним из героев книги стал Миша из Барнаула, который летом 2020 года защитил маленького мальчика от психически нездорового взрослого человека.

«Мальчик гулял неподалеку от собственного двора. Он увидел, что местный мужчина, о психических проблемах которого было известно в округе, завел за дом четырехлетнего малыша и принялся его раздевать», — напомнили в паблике.

«Миша встал на защиту ребенка. Он замахнулся на злоумышленника камнем, громко кричал, призывая взрослых», — рассказали о поступке 10-летнего мальчика.

В итоге психически нездорового мужчину удалось спугнуть.

Кстати, в Следственном комитете Мишу наградили и отметили, что были бы рады в будущем такому бдительному и ответственному сотруднику.