Мамонтий Овчарник: народные приметы и традиции на 15 сентября

Народные традиции на Мамонтия Овчарника
В Церковном православном календаре проходит день памяти мученика Маманта Кесарийского, который жил в III веке. Согласно жизнеописанию святого, он пользовался особой любовью у животного мира, потому его назвали Мамонтием Овчарником или Овчинником.
В этот день особенно внимательно ухаживали за любой домашней живностью. Скотину старались не выгонять на улицу — с ней может приключиться несчастье. Традиционным блюдом сегодня является молоко, сыр, творог, молочные продукты.
Что нельзя делать на Мамонтия Овчарника
- Жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды — еще долго не будет возможности с ними справиться.
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Плохо обращаться с животными — за такое отношение человек пострадает, начнутся сложности в профессиональной деятельности, возникнет много препятствий.
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Предаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям и воспоминаниям нехороших событий из прошлого — можно привлечь к себе черную полосу жизни
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Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться на месте нуждающихся.
Народные приметы на 15 сентября
- Красный закат — к скорым морозам.
- Ясный и теплый день — вся осень будет сухой.
- Облака плывут низко — к ухудшению погоды.
- Обильная роса — к хорошей погоде.
- Выпал первый снег — скоро полностью растает.