Мамонтий Овчарник: народные приметы и традиции на 15 сентября

Народные традиции на Мамонтия Овчарника

В Церковном православном календаре проходит день памяти мученика Маманта Кесарийского, который жил в III веке. Согласно жизнеописанию святого, он пользовался особой любовью у животного мира, потому его назвали Мамонтием Овчарником или Овчинником.

В этот день особенно внимательно ухаживали за любой домашней живностью. Скотину старались не выгонять на улицу — с ней может приключиться несчастье. Традиционным блюдом сегодня является молоко, сыр, творог, молочные продукты.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Что нельзя делать на Мамонтия Овчарника

Жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды — еще долго не будет возможности с ними справиться.

Плохо обращаться с животными — за такое отношение человек пострадает, начнутся сложности в профессиональной деятельности, возникнет много препятствий.

Предаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям и воспоминаниям нехороших событий из прошлого — можно привлечь к себе черную полосу жизни

Отказывать в помощи и милостыне — можно оказаться на месте нуждающихся.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Народные приметы на 15 сентября

Красный закат — к скорым морозам.

Ясный и теплый день — вся осень будет сухой.

Облака плывут низко — к ухудшению погоды.

Обильная роса — к хорошей погоде.

Выпал первый снег — скоро полностью растает.

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