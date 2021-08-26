Маринованные, соленые и «икорные». 3 вкусных рецепта хрустящих грибов для закатки на зиму

1 Маринованные грибы
Ингредиенты
- Грибы (польские, белые, подосиновики, сморчки, опята);
- Вода — 1 литр;
- Сахар 2 столовых ложки;
- Соль — 4 чайных ложки с горкой;
- Душистый перец — 4 горошины;
- Черный перец — 8 горошин;
- Гвоздика — 2 «цветочка».
- Уксус 9% — 5 столовых ложек;
- Лавровый лист — 3 штуки;
- Чеснок — 2 больших зубчика.
Белый гриб и грибник.
СС0
Приготовление
- Грибы вымыть, перебрать и разрезать в подсоленной воде. Дальше лесные дары нужно отварить в подсоленной воде 15 минут, до кипения. Во время варки не забывайте снимать пену.
- Откинуть грибы на сито, когда бульон стал золотистым.
- Переложить грибы в емкость и залить водой так, чтобы она их покрыла. Затем снова убрать грибы на сито.
- Приготовить маринад. В посуду налить отмеренное количество воды, добавить соль и сахар из расчеты на 1 литр, выложить все специи, кроме чеснока. Варить маринад под крышкой 5 минут до кипения.
- В кипящий маринад положить грибы и чеснок. Дать будущему лакомству закипеть, убавить огонь и томить грибы еще 10 минут. В самом конце влить уксус.
- Разложить грибы по стерильным банкам и закатать их. Перевернуть банки крышками вниз и накрыть заготовки плотной материей.
2 Соленые грибы
Ингредиенты
- Лесные грибы (грузди, рыжики, волнушки и любые другие) — 5 кг;
- Крупная нейодированная соль — 150−200 г;
- Хрен — несколько листьев;
- Чеснок — 2 средних головки;
- Листья черной смородины — 300 г;
- Укроп (соцветия, листья и стебли) — 300 г.
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
vk.com/grib22rus
Приготовление
- Грибы перебрать и очистить. Отрезать ножки, оставив 1 см у шляпки. Шляпки тщательно промыть. Грибы (кроме рыжиков) вымочить перед засолом для удаления млечного сока, залить подсоленной холодной водой. Время вымачивания белых и желтых груздей — 24 часа, остальных грибов — от 2 до 3 дней.
- Подготовленные грибы уложить шляпками вниз в посуду для засолки, пересыпать солью, обложить листьями хрена, укропом и зубчиками чеснока. На листья положить прокипяченную холщовую салфетку, сложенную в 4 слоя и деревянную разделочную доску.
- Накрытую тару с грибами поставить под пресс. При необходимости в посуду подливать 4%-й раствор соли, чтобы заготовки сверху не высыхали.
- Хранить грибы при температуре от 2 до 8 градусов. Рыжики будут готовы через 2 недели, другие грибы — через 1−1,5 месяца.
3 Грибная икра
Ингредиенты
- Опята — 2 кг;
- Лук репчатый — 0,5 кг;
- Морковь — 0,5 кг;
- Растительное масло — 200−250 мл;
- Уксус столовый — 1−2 чайных ложки;
- Лавровый лист — 3 штуки;
- Черный перец — 4 горошины;
- Соль — 1 чайная ложка.
Грибная икра.
delo-vcusa.ru
Приготовление
- Опята промыть, крупно нарезать и отварить в подсоленной воде 30 минут. Пропустить грибы через мясорубку.
- Мелко нашинковать лук и морковь, обжарить в половине растительного масла.
- Смешать грибы с обжаренными луком и морковью, добавить оставшееся масло, специи и соль. Тушить смесь до готовности 1,5 часа. Добавить уксус.
- Разложить икру по сухим стерилизованным банкам. Закатать под крышки.
4 Жаренная картошка с лисичками
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг;
- Лисички — 300 г;
- Лук — 2 штуки;
- Соль — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Картофель с грибами.
архив ресторана «Кинза и Мята»
Приготовление
- Тщательно промытые лисички выложить в сковороду с небольшим количеством масла, обжарить.
- Через 10−15 минут добавить к грибам прозвольно нарезанный лук, обжарить смесь еще 5 минут.
- Добавить к грибам с луком картофель, нарезанный брусочками. Жарить на среднем огне до готовности, помешивая каждые 5 минут.