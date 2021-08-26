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Маринованные, соленые и «икорные». 3 вкусных рецепта хрустящих грибов для закатки на зиму

Август — пора грибов. Для заядлых грибников, да и просто любителей похрустеть опятами и «белыми» мы подобрали 3 рецепта грибов для закатки на зиму. Бонусом — инструкция по приготовлению жаренной картошки с отменными лисичками.

Грибы.
Грибы.
Анна Зайкова
1 Маринованные грибы

Ингредиенты

  • Грибы (польские, белые, подосиновики, сморчки, опята);
  • Вода — 1 литр;
  • Сахар 2 столовых ложки;
  • Соль — 4 чайных ложки с горкой;
  • Душистый перец — 4 горошины;
  • Черный перец — 8 горошин;
  • Гвоздика — 2 «цветочка».
  • Уксус 9% — 5 столовых ложек;
  • Лавровый лист — 3 штуки;
  • Чеснок — 2 больших зубчика.
Белый гриб и грибник.
Белый гриб и грибник.
СС0

Приготовление

  1. Грибы вымыть, перебрать и разрезать в подсоленной воде. Дальше лесные дары нужно отварить в подсоленной воде 15 минут, до кипения. Во время варки не забывайте снимать пену.
  2. Откинуть грибы на сито, когда бульон стал золотистым.
  3. Переложить грибы в емкость и залить водой так, чтобы она их покрыла. Затем снова убрать грибы на сито.
  4. Приготовить маринад. В посуду налить отмеренное количество воды, добавить соль и сахар из расчеты на 1 литр, выложить все специи, кроме чеснока. Варить маринад под крышкой 5 минут до кипения.
  5. В кипящий маринад положить грибы и чеснок. Дать будущему лакомству закипеть, убавить огонь и томить грибы еще 10 минут. В самом конце влить уксус.
  6. Разложить грибы по стерильным банкам и закатать их. Перевернуть банки крышками вниз и накрыть заготовки плотной материей.
2 Соленые грибы

Ингредиенты

  • Лесные грибы (грузди, рыжики, волнушки и любые другие) — 5 кг;
  • Крупная нейодированная соль — 150−200 г;
  • Хрен — несколько листьев;
  • Чеснок — 2 средних головки;
  • Листья черной смородины — 300 г;
  • Укроп (соцветия, листья и стебли) — 300 г.
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
vk.com/grib22rus

Приготовление

  1. Грибы перебрать и очистить. Отрезать ножки, оставив 1 см у шляпки. Шляпки тщательно промыть. Грибы (кроме рыжиков) вымочить перед засолом для удаления млечного сока, залить подсоленной холодной водой. Время вымачивания белых и желтых груздей — 24 часа, остальных грибов — от 2 до 3 дней.
  2. Подготовленные грибы уложить шляпками вниз в посуду для засолки, пересыпать солью, обложить листьями хрена, укропом и зубчиками чеснока. На листья положить прокипяченную холщовую салфетку, сложенную в 4 слоя и деревянную разделочную доску.
  3. Накрытую тару с грибами поставить под пресс. При необходимости в посуду подливать 4%-й раствор соли, чтобы заготовки сверху не высыхали.
  4. Хранить грибы при температуре от 2 до 8 градусов. Рыжики будут готовы через 2 недели, другие грибы — через 1−1,5 месяца.
3 Грибная икра

Ингредиенты

  • Опята — 2 кг;
  • Лук репчатый — 0,5 кг;
  • Морковь — 0,5 кг;
  • Растительное масло — 200−250 мл;
  • Уксус столовый — 1−2 чайных ложки;
  • Лавровый лист — 3 штуки;
  • Черный перец — 4 горошины;
  • Соль — 1 чайная ложка.
Грибная икра.
Грибная икра.
delo-vcusa.ru

Приготовление

  1. Опята промыть, крупно нарезать и отварить в подсоленной воде 30 минут. Пропустить грибы через мясорубку.
  2. Мелко нашинковать лук и морковь, обжарить в половине растительного масла.
  3. Смешать грибы с обжаренными луком и морковью, добавить оставшееся масло, специи и соль. Тушить смесь до готовности 1,5 часа. Добавить уксус.
  4. Разложить икру по сухим стерилизованным банкам. Закатать под крышки.
4 Жаренная картошка с лисичками

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг;
  • Лисички — 300 г;
  • Лук — 2 штуки;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки.
Картофель с грибами.
Картофель с грибами.
архив ресторана «Кинза и Мята»

Приготовление

  1. Тщательно промытые лисички выложить в сковороду с небольшим количеством масла, обжарить.
  2. Через 10−15 минут добавить к грибам прозвольно нарезанный лук, обжарить смесь еще 5 минут.
  3. Добавить к грибам с луком картофель, нарезанный брусочками. Жарить на среднем огне до готовности, помешивая каждые 5 минут.
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