Жизнь, творчество и память: что мы знаем об актрисе Марии Скуратовой

Биография

Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года.

В 1955 году закончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, сразу по его окончании была принята в труппу Театра Армии, куда ее пригласил выдающийся режиссер А.Д. Попов. Более 65 лет своей творческой жизни она посвятила Театру Армии.

Творчество

Среди многочисленных ролей Скуратовой самыми известными оказались чеховская Соня в «Дяде Ване», Марфинька в «Обрыве» И. Гончарова, Даша в «Хождении по мукам» А. Толстого, Рита Осянина в «А зори здесь тихие...» Б. Васильева.

«…были у Марии Скуратовой роли, которые, как кажется, с предельной точностью выразили богатый духовный мир актрисы. Такова ее Даша в спектакле «Хождение по мукам», в образе которой Мария Скуратова словно прожила жизнь целого поколения русской интеллигенции в страшных изломах войн и революций. Прямой и честной была ее Рита Осянина в спектакле «А зори здесь тихие...», женщиной, в которой само время выковало определенные черты личности», — писала газета "Культура".

Память

На сайте театра Армии написали, что актриса пользовалась большим авторитетом, огромным уважением и любовью у коллег.

"Ее интеллигентность, талант, скромность, добросердечие, трудолюбие, высокий профессионализм, обширные знания в области искусства, человеческая и сценическая культура привлекали молодых артистов, желающих постичь тайны мастерства", - написали на сайте.

Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории.