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Жизнь

Мать танцора Пухляша растрогал его последний фильм

В Заринске состоялся закрытый показ последнего фильма «Как я встретил ее маму». Там одну из ролей сыграл танцор Дмитрий Красилов сообщает «КП Барнаул».

Фильм «Как я встретил ее маму» вышел на киноэкраны 9 мая. Накануне премьеры в родном городе Дмитрия Красилова — Заринске состоялся закрытый показ ленты.

На это мероприятия пригласили мать погибшего — Галину Красилову. Женщина поделилась, что фильм для нее прошел «словно на одном дыхании». Она не скорбела по сыну, а гордилась, что фильм собрал полный зал.

Однако без слез не обошлось, обратившись к зрителям, Красилова поблагодарила зрителей. «Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — со слезами на глазах, сказала она.

Напомним, что в комедийной кинокартине «Как я встретил ее маму» Дмитрий Красилов сыграл любвеобильного ловеласа, который испытывает интерес к своей теще.

Пухляш внезапно умер 18 декабря 2023 года.

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