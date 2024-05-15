Мать танцора Пухляша растрогал его последний фильм

Фильм «Как я встретил ее маму» вышел на киноэкраны 9 мая. Накануне премьеры в родном городе Дмитрия Красилова — Заринске состоялся закрытый показ ленты.
На это мероприятия пригласили мать погибшего — Галину Красилову. Женщина поделилась, что фильм для нее прошел «словно на одном дыхании». Она не скорбела по сыну, а гордилась, что фильм собрал полный зал.
Однако без слез не обошлось, обратившись к зрителям, Красилова поблагодарила зрителей. «Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — со слезами на глазах, сказала она.
Напомним, что в комедийной кинокартине «Как я встретил ее маму» Дмитрий Красилов сыграл любвеобильного ловеласа, который испытывает интерес к своей теще.
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