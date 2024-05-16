Мавра Рассадница. История и традиции народного праздника

Ежегодно 16 мая православная церковь вспоминает мучеников Тимофея и Мавру Фиваидских, которые пострадали за веру в Христа при императоре Диоклетиане. В 2024 году торжество выпадает на четверг. На Руси в этот день отмечали Мавру Рассадницу. Об истории праздника и традициях расскажет altapress.ru

История праздника Мавра Рассадница

Тимофей и Мавра были святыми супругами, жившими в египетском городе Фивы на рубеже III и IV веков. Они сочетались браком, будучи совсем молодыми, но их семейное счастье продлилось всего лишь около месяца.

Тимофей был сыном священнослужителя и сам служил в церковном клире в качестве чтеца. Помимо этого, он занимался переписыванием и хранением богослужебных книг. В то время император Диоклетиан издал указ, согласно которому все христиане, отказавшиеся поклоняться идолам, приговаривались к смерти. Храмы и книги, которые утверждали веру в Христа, подлежали уничтожению. После этого в Фивах начались жестокие гонения на христиан.

Враги донесли на Тимофея, обвинив его в хранении запрещенных текстов. На суде правитель Фив, Ариан, потребовал от чтеца выдать все свои книги, но Тимофей отказался. После этого его подвергли пыткам и бросили в тюрьму. В это же время Ариану сообщили, что у мученика есть молодая супруга, свадьба с которой состоялась всего 20 дней назад. Тогда правитель послал за Маврой, надеясь, что она сможет повлиять на решимость своего мужа.

После разговора с Тимофеем в темнице Мавра исполнилась решимости разделить с ним страдания за веру. Она открыто объявила себя христианкой, за что была подвергнута пыткам. Видя, что дух супругов не сломлен, Ариан приказал распять их. В мучениях на крестах Тимофей и Мавра провели девять дней, после чего скончались. Христиане выкупили их тела и похоронили с почестями. Позже на могилах святых не раз происходили чудесные исцеления.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Традиции Мавры Рассадницы

На Руси в день памяти святых Мавры и Тимофея отмечали праздник, который назывался Мавра Рассадница. Этот день считался удачным для посева капусты, которая была важной частью рациона крестьян.

Чтобы урожай был хорошим, соблюдали строгие правила. К работе в огороде допускались только женщины, так как считалось, что у мужчин посевы погибнут. Перед началом работы читали молитву, а затем грядки окропляли святой водой, чтобы защитить посевы от засухи и вредителей. Также в этот праздник старались не есть хлеб рядом с огородом, чтобы куры не склевали семена.

У праздника Мавра Рассадница было и другое название — Мавра Зеленые щи. Оно появилось потому, что к этому дню у людей заканчивались зимние запасы квашеной капусты, и начинали варить щи из молодой крапивы, щавеля и лебеды. Крапиву собирали не только для приготовления пищи. Существовала традиция слегка хлестать ею домочадцев, чтобы защитить их от болезней.

Влюблённая пара. freepik.com/cookie_studio

Мавра Рассадница: что можно и нельзя делать 16 мая 2024 года

Православная церковь не предписывает особых запретов в день памяти святых Тимофея и Мавры, этот день не является постным. Верующие могут по желанию посетить храм и принять участие в богослужении или же помолиться дома. Также будет полезно ознакомиться с житием христианских мучеников, чтобы лучше понять их подвиг.

На Руси Мавра Рассадница считалась семейным праздником, поэтому супруги старались провести его без ссор, скандалов и выяснения отношений. Согласно поверью, если муж и жена будут ругаться в этот день, то они долго не смогут помириться.

Также в этот день старались не заниматься ремонтом, кроме самого необходимого. Считалось, что перемены в доме могут привести к неудачам в жизни. Особенно бережно в этот праздник относились к молоку. Если его проливали или тратили без пользы, это считали дурным знаком.

На Мавру Рассадницу люди не покупали носовые платки и не принимали их в подарок, чтобы не заболеть и не навлечь несчастья на своих близких. Влюбленные в этот праздник не строили совместных планов на будущее, опасаясь, что они не сбудутся.

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