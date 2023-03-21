21 марта
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Жизнь

МЧС призвало жителей Камня-на-Оби не ходить по воде

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров прокомментировал altapress.ru ситуацию с переходом в Камне-на-Оби.

Жители Каменского района переходят реку пешком.
Жители Каменского района переходят реку пешком.
"Каменские новости"

Напомним, что горожане после закрытия переправы 18 марта переходят реку пешком. Чтобы не намочить обувь, некоторые преодолевают подтопленную дистанцию босиком или обмотав ноги пакетами.

«Ледовая переправа ежегодно действует между Камнем-на-Оби и населенным пунктом на той стороне реки, — сказал Александр Макаров. — Переходить здесь пешком сейчас нельзя ни в коем случае: выход на воду крайне опасен, это показывают последние печальные события в РФ».

Жители Каменского района переходят реку пешком.
Жители Каменского района переходят реку пешком.
«Каменские новости»
Жители Каменского района переходят реку пешком.
Жители Каменского района переходят реку пешком.
«Каменские известия»
Жители Каменского района переходят реку пешком.
Жители Каменского района переходят реку пешком.
«Каменские известия»

Начальник главного управления добавил, что сейчас в этом месте работает переправа, жителей перевозят на другой берег с помощью судна на воздушной подушке.

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