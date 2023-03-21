МЧС призвало жителей Камня-на-Оби не ходить по воде

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров прокомментировал altapress.ru ситуацию с переходом в Камне-на-Оби.

Напомним, что горожане после закрытия переправы 18 марта переходят реку пешком. Чтобы не намочить обувь, некоторые преодолевают подтопленную дистанцию босиком или обмотав ноги пакетами.

«Ледовая переправа ежегодно действует между Камнем-на-Оби и населенным пунктом на той стороне реки, — сказал Александр Макаров. — Переходить здесь пешком сейчас нельзя ни в коем случае: выход на воду крайне опасен, это показывают последние печальные события в РФ».

Жители Каменского района переходят реку пешком. «Каменские новости» Жители Каменского района переходят реку пешком. «Каменские известия» Жители Каменского района переходят реку пешком. «Каменские известия»

Начальник главного управления добавил, что сейчас в этом месте работает переправа, жителей перевозят на другой берег с помощью судна на воздушной подушке.