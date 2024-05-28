Медицина и социальное обслуживание. Какие проблемы обозначили жители Шелаболихинского района

Газ, электричество, дороги, ТКО, медицина и социальная защита – эти и многие другие темы стали поводом для письменных обращений к депутату АКЗС Евгении Боровиковой . Как пишет пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», краевой парламентарий два дня провела в муниципалитете с рабочим визитом и встретилась с местными жителями, которые рассказали о наболевшем.

Алтайские социалисты отмечают, что много жалоб поступило на работу центральной районной больницы, в том числе на отсутствие узких специалистов, на то, что проблематично попасть в Диагностический центр, краевую больницу или в Павловскую ЦРБ. Также люди пожаловались на медицинское обслуживание в удаленных селах. Например, как сообщает пресс-служба партии, в Макаровке есть ФАП, но врач, работающий в другом селе, до них не доезжает, несмотря на то, что здесь живут инвалиды, в том числе лежачие.

По данным реготделения партии, сразу несколько сигналов поступило Боровиковой от инвалидов по онкозаболеванию, которые не могут получить средства реабилитации. Со слов заявителей, Соцфонд ссылается на отсутствие поставщика.

Социалисты рассказали, что Евгении Боровиковой за два дня поступило более 20 письменных обращений. По каждому из них она готовит запросы в компетентные органы. Депутат будет узнавать, почему региональный оператор не вывозит ТКО, законно ли в Верх-Кучуке и Кучуке закрыли МФЦ, когда планируется ремонт дорог – от райцентра до Макаровки, почему район не входит в программу газификации, а энергетики выделили только одну бригаду монтеров на три района, и люди сидят без электричества.

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