Медвежий патруль: около 20 белых косолапых окружили чукотское село и бродят по нему

На Чукотке группа белых медведей с медвежатами (около 20 особей) окружила село Рыркайпий. Животные время от времени наведываются в населенный пункт, сообщает РИА Новости . Белоснежные косолапые ждут, когда в Северном Ледовитом океане встанут льды.

Через это село проходит миграционный путь медведей. Из-за глобального потепления ледовый покров стал устанавливаться позже. Взрослые медведи и «умки» появились в селе Рыркайпий немногим более месяца назад.

«Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства», — пояснила уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

Белый медведь. Carlos Bretón , СС0

Животных с помощью шумовых устройств отпугивает «Медвежий патруль», пишет Газета.Ru. Также местные жители организовали несколько кормовых точек, куда свозят туши погибших моржей — чтобы отвлечь и накормить «косолапых».

«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят», — рассказала руководитель «Медвежьего патруля» Татьяна Миненко.

В операции по зачистке берегов от туш погибших моржей задействованы военные. Когда ледовое поле установится, звери уйдут к воде и будут добывать нерп, пишет «РГ».

«Умки» помогли с освещением

Чтобы избежать нежелательных встреч с белыми медведями, в Рыркайпии устанавливают дополнительное освещение. В центре села смонтировали пять опор, протянули кабель и скоро установят фонари.

Раньше установить фонари здесь не получалось из-за технических проблем, которые благодаря медвежьему нашествию удалось решить, пишет местное издание prochukotku.ru.

Медвежий патруль

«Медвежий патруль» — это добровольная служба. Частично финансирует «Медвежий патруль» Всемирный фонд дикой природы (WWF), пишет ТАСС.

Три месяца в году волонтеры охраняют моржей на лежбище. В ноябре-декабре — наблюдают за проходящими белыми медведями. Весной — отыскивают по округе медвежьи берлоги, подсчитывают их количество, собирают, если есть возможность, шерсть -—всё это нужно WWF, чтобы осуществлять мониторинг.