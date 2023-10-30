Мэрия Барнаула отрапортовала, что ночью на городские дороги техника выйдет убирать снег

По прогнозам синоптиков, в столице Алтайского края ближайшие два дня ожидаются снежными. Мэрия выпустила снегоуборочные машины работать сегодня днем, продолжить решили и в ночное время.

Как сообщает официальный сайт города, сегодня днем в уборке снега было задействовано около 120 дорожных рабочих и более 70 единиц техники.

Уборка снега на тротуарах проходит по улицам: Пионеров, Советской, Сизова, Путиловской, Воровского, Цеховой, Кулагина, Смирнова, Эмилии Алексеевой, Титова, Малахова, 1-ой, 4-ой и 5-ой Западной, Глушкова, Горно-Алтайской, Беляева, Фомина, Тихонова, Аванесова, Чайковского, Папанинцев, Герцена, Белинского, Мусорского, Гоголя, Короленко, Анатолия, Пушкина, 40 Лет Октября. Другие участки будут чистить в зависимости от погодных условий.

На ночь с 30-31 октября планируется работа дежурных бригад, в ход пойдет более 40 единиц техники. Дорожная служба будет прометать дороги и тротуары, а в случае необходимости будут посыпать их песчано-соляной смесью.

Для начала обработать решили мостовые сооружения, спуски и подъемы, перекрестки, подходы к пешеходным переходам и остановочные площадки.

В настоящее время в МБУ "Автодорстрой" запасено более 50 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 170 тонн противогололедного материала "Бионорд".

На участках противогололедные реагенты завезены в полном объеме.

Владельцев автомобилей призывают быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и парковки, а к снегоуборочной технике отнестись с пониманием.

Ранее Барнаул встал в пробках из-за снегопада и аварий.