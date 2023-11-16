Место ДТП изменить нельзя? Что не так с перекрестком на пр. Красноармейском - фоторепортаж altapress.ru

Аварии у "Первомайского"
Череда ДТП началась в октябре: автомобиль въехал в металлическое ограждение. Двух пострадавших пассажиров госпитализировали. На водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, завели уголовное дело.
Ровно через неделю произошла еще одна авария. Ограждение снова снесли, но участник этого ДТП был трезвым и отделался ушибами.
Последнее происшествие было три дня назад.
Что с трамвайной остановкой сейчас
Дорожные службы установили ограничительные столбики, чтобы обезопасить аварийный участок. Однако горожанам такой способ решения проблемы не кажется надежным. Многие отмечают, что это еще больше сужает полосу. В интернет-сообществах предлагают перенести остановку, изменить разметку или поставить знак сужения полосы.
Предпримут ли меры власти
Власти города возьмутся за аварийный участок на пр. Красноармейском. Поиск средств и разработка проекта переустройства начнутся в 2024 году.