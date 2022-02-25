«Это точно не повод для гордости»: депутат АКЗС отчитала опытного чиновника за бездомных собак

В Алтайском крае по-прежнему нет методики подсчета безнадзорных животных, все данные исключительно приблизительные. Эту информацию на правительственном часе в АКЗС подтвердил руководитель управления ветеринарии региона Владимир Самодуров. По этому поводу к нему возникли вопросы.

По словам начальника управления ветеринарии, по улицам бродят чуть больше 11 тыс. собак, но это, как говорится, не точно. Как правильно считать, чтобы данные были приближены к реальности, руководитель ведомства не ответил.

«Методики учета нет», — сначала сообщил он. А в конце заседания ответил, что методика якобы дорабатывается и к концу года все-таки появится на свет.

При этом, подчеркнул Самодуров, к лету приблизительное количество безнадзорных животных снизится само собой — в селах свободно бегающих зимой собак хозяева посадят на привязь на все лето.

Но депутатов такие аргументы не убедили. Евгения Боровикова из фракции «СР» хоть и отметила солидный опыт Самодурова на ветеринарном поприще, но посоветовала ему включаться в работу поактивнее.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Евгения Боровикова. Анна Зайкова

«У нас в 29 регионах России тоже нет методики подсчета бездомных животных. Но для Алтайского края это точно не повод для гордости. Вы уже восемь лет на высоких должностях в ветеринарной службе, займитесь созданием этой методики», — обратилась к чиновнику Боровикова.

Каков масштаб проблемы

По словам Владимира Самодурова, в 2021 году в ветеринарное ведомство было 1067 обращений граждан по поводу бродячих животных, в 2022 — уже 206. Однако уделить должное внимание данной проблеме у ведомства нет ресурсов.

Количество специалистов по данному направлению сократилось вдвое — с 22 человек до 10. На каждого из них приходится по 280 населенных пунктов, отметил Самодуров.