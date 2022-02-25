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Жизнь

«Это точно не повод для гордости»: депутат АКЗС отчитала опытного чиновника за бездомных собак

В Алтайском крае по-прежнему нет методики подсчета безнадзорных животных, все данные исключительно приблизительные. Эту информацию на правительственном часе в АКЗС подтвердил руководитель управления ветеринарии региона Владимир Самодуров. По этому поводу к нему возникли вопросы.

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег.
СС0

По словам начальника управления ветеринарии, по улицам бродят чуть больше 11 тыс. собак, но это, как говорится, не точно. Как правильно считать, чтобы данные были приближены к реальности, руководитель ведомства не ответил.

«Методики учета нет», — сначала сообщил он. А в конце заседания ответил, что методика якобы дорабатывается и к концу года все-таки появится на свет.

При этом, подчеркнул Самодуров, к лету приблизительное количество безнадзорных животных снизится само собой — в селах свободно бегающих зимой собак хозяева посадят на привязь на все лето.

Но депутатов такие аргументы не убедили. Евгения Боровикова из фракции «СР» хоть и отметила солидный опыт Самодурова на ветеринарном поприще, но посоветовала ему включаться в работу поактивнее.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Евгения Боровикова.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Евгения Боровикова.
Анна Зайкова

«У нас в 29 регионах России тоже нет методики подсчета бездомных животных. Но для Алтайского края это точно не повод для гордости. Вы уже восемь лет на высоких должностях в ветеринарной службе, займитесь созданием этой методики», — обратилась к чиновнику Боровикова.

Каков масштаб проблемы

По словам Владимира Самодурова, в 2021 году в ветеринарное ведомство было 1067 обращений граждан по поводу бродячих животных, в 2022 — уже 206. Однако уделить должное внимание данной проблеме у ведомства нет ресурсов.

Количество специалистов по данному направлению сократилось вдвое — с 22 человек до 10. На каждого из них приходится по 280 населенных пунктов, отметил Самодуров.

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