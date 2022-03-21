Международный день кукольника. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем кукольника в прозе
Поздравляю с Международным днем кукольника и от всей души желаю чудесных представлений, почитания зрителей, веселых идей, красивых кукол, замечательного настроения, доброго здоровья и невероятно счастливой атмосферы в жизни.
Вы дарите всем радость. Это очень важно. Желаем вдохновения, творческих успехов. Пусть муза не покидает ваш дом, а плоды вашего труда приумножаются со скоростью света. С профессиональным праздником!
Поздравляю с Международным днем кукольника. Желаю неугасаемого здоровья и жизненной энергии, воодушевленной работы и вдохновения в творчестве, невероятных успехов и радости от увлечений, личного счастья и благополучия.
Поздравления с Международным днем кукольника в стихах
Куклы — ваше увлеченье,
Их не всем дано понять.
В вас живет частица детства,
Это просто не отнять,
Я не знаю, как поздравить
И о чем тут говорить,
Пожелаю Буратино
Вам однажды смастерить!
Золотые твои руки
Дивных кукол создают,
Никогда не знают скуки:
Вышивают, клеят, шьют.
Ты несешь улыбки детям,
Да и взрослым всем порой,
Пусть тебе заслуги эти
Дарят радостный настрой!
Редкий дар — созданье кукол,
Вы — большие мастера!
Пусть над вами неба купол
Будет светлым, как слеза!
Поздравляем вас с волненьем
С этим днем! Таланта вам,
Мысли яркой, удивленья
На пути к игре, к мечтам!
Поздравления с Международным днем кукольника в смс
Кукольник, волшебный мастер,
Поздравления принимай.
Двери в радостную сказку,
Как и прежде, открывай.
Пожелаю вдохновения,
Пусть звучат аплодисменты,
Жизнь богата будет пусть
На красивые моменты.
Душу детством бередит
Кукольный театр.
Вот уже не я, а сын
Над спектаклем плакал.
Кукольникам мой «привет"
И салют особый.
Вас мы ценим, спору нет,
Вас мы очень любим.
Труд достоин уважения,
А в глазах детей велик:
Ждут все кукол представления,
Нынче день твой, кукольник.
Пусть же куклы в мир выходят,
Радуют тебя всегда,
А любовь и восхищение
Не покинут никогда.