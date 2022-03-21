Международный день кукольника. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Куклы — ваше увлеченье,

Их не всем дано понять.

В вас живет частица детства,

Это просто не отнять,

Я не знаю, как поздравить

И о чем тут говорить,

Пожелаю Буратино

Вам однажды смастерить!

Золотые твои руки

Дивных кукол создают,

Никогда не знают скуки:

Вышивают, клеят, шьют.



Ты несешь улыбки детям,

Да и взрослым всем порой,

Пусть тебе заслуги эти

Дарят радостный настрой!