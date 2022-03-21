21 марта
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Жизнь

Международный день кукольника. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день кукольника отмечают 21 марта. Altapress.ru сделал подборку милых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Кукла.
Кукла.
Открытые источники.

Поздравления с Международным днем кукольника в прозе

Поздравляю с Международным днем кукольника и от всей души желаю чудесных представлений, почитания зрителей, веселых идей, красивых кукол, замечательного настроения, доброго здоровья и невероятно счастливой атмосферы в жизни.

Вы дарите всем радость. Это очень важно. Желаем вдохновения, творческих успехов. Пусть муза не покидает ваш дом, а плоды вашего труда приумножаются со скоростью света. С профессиональным праздником!

Поздравляю с Международным днем кукольника. Желаю неугасаемого здоровья и жизненной энергии, воодушевленной работы и вдохновения в творчестве, невероятных успехов и радости от увлечений, личного счастья и благополучия.

Куклы.
Куклы.
СС0

Поздравления с Международным днем кукольника в стихах

Куклы — ваше увлеченье,
Их не всем дано понять.
В вас живет частица детства,
Это просто не отнять,
Я не знаю, как поздравить
И о чем тут говорить,
Пожелаю Буратино
Вам однажды смастерить!

Золотые твои руки
Дивных кукол создают,
Никогда не знают скуки:
Вышивают, клеят, шьют.

Ты несешь улыбки детям,
Да и взрослым всем порой,
Пусть тебе заслуги эти
Дарят радостный настрой!

Редкий дар — созданье кукол,
Вы — большие мастера!
Пусть над вами неба купол
Будет светлым, как слеза!

Поздравляем вас с волненьем
С этим днем! Таланта вам,
Мысли яркой, удивленья
На пути к игре, к мечтам!

Куклы.
Куклы.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Международным днем кукольника в смс

Кукольник, волшебный мастер,
Поздравления принимай.
Двери в радостную сказку,
Как и прежде, открывай.

Пожелаю вдохновения,
Пусть звучат аплодисменты,
Жизнь богата будет пусть
На красивые моменты.

Душу детством бередит
Кукольный театр.
Вот уже не я, а сын
Над спектаклем плакал.

Кукольникам мой «привет"
И салют особый.
Вас мы ценим, спору нет,
Вас мы очень любим.

Труд достоин уважения,
А в глазах детей велик:
Ждут все кукол представления,
Нынче день твой, кукольник.

Пусть же куклы в мир выходят,
Радуют тебя всегда,
А любовь и восхищение
Не покинут никогда.

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