15 февраля -6°C
﻿
Жизнь

Международный день операционной медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день операционной медсестры отмечают 15 февраля. Altapress.ru подобрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

В операционной. Медицина.
В операционной. Медицина.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем операционной медсестры в прозе

Поздравляю с Международным днем операционной медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!

Поздравляю с Международным днем операционной медицинской сестры. От всей души хочу пожелать успехов, позитива, здоровья и прекрасного настроения. Пусть все мечты исполняются, работа приносит только радость и благодарность, а жизнь будет яркой и счастливой.

Поздравляю с Днем операционной медсестры! Желаю успехов в вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья, хорошего настроения! Пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914−1916
www.facebook.com/klimbim

Поздравления с Международным днем операционной медсестры в стихах

Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!

Мы сегодня поздравляем
Операционных медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.

Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.

С Днем операционной
медицинской медсестры
Тебя я поздравляю!
Здоровья, счастья, теплоты
И светлых дней желаю.

Чтобы любили пациенты,
Врачи, сотрудники ценили,
Побольше радостных моментов
И чтобы все тебя любили.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Поздравления с Международным днем операционной медсестры в смс

Праздник белого халата
Пусть лишь радость принесет,
Увеличит пусть зарплату
И избавит от невзгод!

И здоровья пусть прибавит,
И покой придаст душе,
Без поддержки не оставит
В каждом новом рубеже!

Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.

Спасибо вам за то тепло,
Что день и ночь, зимой и летом,
Вы людям дарите,
Взамен не требуя ответа.

Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души,
Здоровья, счастья и любви!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость