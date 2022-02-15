Международный день операционной медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем операционной медсестры в прозе
Поздравляю с Международным днем операционной медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!
Поздравляю с Международным днем операционной медицинской сестры. От всей души хочу пожелать успехов, позитива, здоровья и прекрасного настроения. Пусть все мечты исполняются, работа приносит только радость и благодарность, а жизнь будет яркой и счастливой.
Поздравляю с Днем операционной медсестры! Желаю успехов в вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья, хорошего настроения! Пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!
Поздравления с Международным днем операционной медсестры в стихах
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
Мы сегодня поздравляем
Операционных медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
С Днем операционной
медицинской медсестры
Тебя я поздравляю!
Здоровья, счастья, теплоты
И светлых дней желаю.
Чтобы любили пациенты,
Врачи, сотрудники ценили,
Побольше радостных моментов
И чтобы все тебя любили.
Поздравления с Международным днем операционной медсестры в смс
Праздник белого халата
Пусть лишь радость принесет,
Увеличит пусть зарплату
И избавит от невзгод!
И здоровья пусть прибавит,
И покой придаст душе,
Без поддержки не оставит
В каждом новом рубеже!
Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.
Спасибо вам за то тепло,
Что день и ночь, зимой и летом,
Вы людям дарите,
Взамен не требуя ответа.
Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души,
Здоровья, счастья и любви!