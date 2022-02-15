Международный день операционной медсестры. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!



Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

Мы сегодня поздравляем

Операционных медсестер!

За бесценный труд и помощь

Низкий наш вам всем поклон.



Пусть счастливы будут семьи,

Детки радуют всегда.

Мира, счастья и достатка

Вам на долгие года.