Поздравления с Днем педиатра в прозе
Поздравляю, детский доктор! Пусть ваша профессия дарит вам еще больше приятных моментов, позитива, нежности и любви. Ведь детки — это самое милое и светлое, что есть в мире. Желаю вам душевного равновесия, спокойствия, жизненных сил, остроты ума и невероятной выдержки в вашем очень ответственном деле.
У вас, несомненно, такая важная и нужная профессия. Здоровье детей всегда в ваших руках. Терпения и сил в работе, много радости и тепла. Спасибо большое, что бережёте самое дорогое.
Чудесных и добрых педиатров поздравляю с профессиональным праздником! Вы каждый день находитесь на страже здоровья наших детей. Низкий вам поклон за это и бесконечное спасибо! Будьте счастливы, будьте здоровы!
Поздравления с Днем педиатра в стихах
Детские спасатели,
Добрые врачи,
Наши педиатры,
Наши огоньки.
Поздравляем с праздником,
Низкий вам поклон,
К каждому ребёнку
Ищете подход.
Счастья вам огромного,
Радости, тепла,
Будет пусть здорова
В мире детвора!
С Днем педиатра поздравляю,
Любимый доктор, нынче вас,
Желаю сил вам и терпения,
Чтоб огонек в душе не гас.
Здоровья вам и понимания,
Любви к работе непростой.
Задорных, бойких пациентов
Лечите с нежностью, душой.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За силу духа, доброту,
Дарите силы и здоровье,
Несите свет и теплоту.
С Днем педиатра, добрый доктор.
Вы лекарь детских душ и тел,
Желаю силы и терпения
Вам в веренице сложных дел.
Спасибо вам, поклон вам низкий
За ваши знания, доброту,
Я славлю руки золотые,
Большого сердца теплоту.
Желаю сил вам и здоровья,
Терпения, радости и веры
Дарите деткам исцеление,
И берегите свои нервы.
Поздравления с Днем педиатра в смс
Лечить детей — твое призвание,
Так важен твой огромный труд!
Пускай легко твои познания
Здоровье деткам всем вернут!
Желаю правильных решений
И благодарных пациентов,
А также новых достижений
И сотни радостных моментов!
Самый добрый детский доктор,
Поздравляем от души,
Педиатром быть призвание,
И детей вообще любить!
Крепкого здоровья, счастья,
И душевных больше сил,
Чтобы каждый пациент вам
Только радость приносил!
Педиатра нет важней,
Ведь вы лечите детей.
Счастья вам, любви народной,
Чтобы было все Окей!
Чтоб хватало вам терпенья,
Чувства юмора всегда,
Чтобы были настроенье,
Силы, бодрость, доброта!