Международный день против диеты. Какова история праздника

Этот день напоминает нам о важности заботы о своём здоровье и благополучии, независимо от веса. Он также обращает внимание на проблемы, связанные с дискриминацией по весу, страхом перед жиром, предубеждениями и опасностями диет.

Цель этого международного праздника — донести до людей идею о том, что нужно принимать себя такими, какие мы есть, не сравнивая себя с навязанными стереотипами.

Когда начали отмечать

С 1992 года во всем мире 6 мая отмечают Международный день без диеты.

Этот праздник придумала директор группы «Diet Breakers» Мэри Эванс Янг. Изначально она хотела, чтобы его отмечали только в Великобритании. Но позже она решила сделать его международным. В 1993 году ее идею поддержали в США, Канаде, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Израиле и Индии.

Основная идея этого праздника — принятие своего тела и здоровый образ жизни с акцентом на здоровье при любом весе.

В детстве Мэри Эванс Янг страдала от издевательств из-за полноты. Позже она боролась с анорексией и проблемами, связанными с восприятием своего тела. В зрелом возрасте она решила помочь другим людям принять свое тело таким, какое оно есть.Прочитав историю о подростке, который свел счеты с жизнью из-за своего веса, и увидев телепередачу о трех женщинах, перенесших операцию на животе, Мэри Эванс Янг решила организовать День без диеты.

В 1992 году несколько десятков женщин в Великобритании отметили этот праздник, прикрепив к своей одежде стикер с надписью «Откажитесь от этой диеты» и устроив большой пикник.

С 1998 года Международная ассоциация социального обеспечения (ISAA) и Национальная Организация по делам женщин (NOW) начали поддерживать и проводить подобные мероприятия в разных странах.

Символом этого дня является светло-голубая лента. Если вы поддерживаете движение, которое помогло многим людям сформировать более здоровое отношение к еде и своему телу, вы можете надеть сегодня голубую ленту и с гордостью съесть чизбургер.

Диета. freepik.com/freepik

Как отметить День без диеты

6 мая отмечается Международный день без диеты. В этот день предлагается забыть о весах и по-новому взглянуть на свое отражение в зеркале.

Многие люди, особенно женщины, страдают от расстройств пищевого поведения, низкой самооценки и нездоровых диет из-за недостижимых стандартов красоты. В этот день чествуют тех, кто боролся с такими расстройствами или перенёс операцию по снижению веса.

Основная идея праздника — отказаться от диет и не беспокоиться о массе тела.

Однако этот день вызывает критику. Некоторые считают, что важно принимать людей с их уникальными размерами и избегать нездоровых диет. Но идея о том, что страдающие ожирением должны принимать свой вес, а не пытаться его уменьшить, вызывает сомнения.

Бесспорно одно — тела могут быть красивыми во всех формах и размерах.

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