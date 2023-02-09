9 февраля
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Жизнь

Международный день стоматолога — 8 февраля. Улыбчивые поздравления в прозе, стихах и смс

Стоматологи во всем мире отмечают свой профессиональный праздник 8 февраля. Для тех, кто делает наши улыбки шире и белее, altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Стоматология.
Стоматология.
Pixabay.com

Поздравления с Днем стоматолога в прозе

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

Желаю в Международный день стоматолога профессионального признания, успехов и удачи в работе. Чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней. Желаю мира и достатка в семьях, материального благополучия и здоровья на долгие годы!

Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов тебе круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении.

Врач. Стоматолог.
Врач. Стоматолог.
СС0

Поздравления с Днем стоматолога в стихах

Король зубов и бог коронок —
Это наш доктор-стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века.
Пусть кариес тебя боится.
С Международным днем дантиста!

Если зуб вдруг заболел,
Флюс проклятый одолел,
Этот доктор вмиг поможет,
Все усилия приложит.

Кариес он победит,
Вылечит парадонтит,
Камень вредный уберет,
Зуб от гибели спасет.

Стоматолог, врач от бога,
Мы тебе желаем много
Счастья, здравия, любви
И доходы чтоб росли.

Просверлить, поставить пломбу,
Зубки вовремя лечить,
Поздравляем стоматолог,
Вас с любовью от души!

Пожелать хотим здоровья,
Позитива и добра,
Крепких нервов, позитива,
И душевного тепла!

Легких, смелых пациентов,
Чтобы в радость был Вам труд,
Чтобы знали, что за дверью
Вас с любовью люди ждут!

Стоматология.
Стоматология.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем стоматолога в смс

Стоматолог — все для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас.

Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей!

С Днем стоматолога, удачи!
Пусть ждут улыбки до ушей,
Легко решаются задачи,
А дни все станут веселей.

Работа радует пусть чаще,
И сил на всё хватает пусть,
Желаю жить с огромным счастьем,
Искать во всем добро и плюс!

День стоматолога сегодня,
Ты поздравления прими,
Желаю в деле процветания,
На личном — счастья и любви.

Дари, как прежде, пациентам
Улыбки светлой красоту,
Дает профессия пусть силы
Осуществить свою мечту.

Источник.

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