Международный день таксиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем таксиста в прозе
Поздравляем вас с Международным днем таксиста, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения!
Поздравляю с Международным днем таксиста! Вся ваша жизнь — это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю, чтобы каждая поездка была легкой, безопасной, а горел только зеленый свет.
Поздравляем с Международным днем таксиста, желаем высоких скоростей, открытых и свободных дорог, вежливых клиентов и настоящей шоферской дружбы.
Поздравления с Международным днем таксиста в стихах
Поздравляю с Днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать!
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
Водишь ловко ты машину,
Каждый день за руль садишься,
По своим заявкам едешь,
За клиентами ты мчишься,
С Днем таксиста поздравляем
От души тебя сейчас,
Будет гладкой пусть дорога,
Не иссякнет сил запас!
Поздравления с Международным днем таксиста в смс
Желаем мы таксисту
Дороги гладкой, чистой,
Без ям и без ухабов,
И без водил-нахалов.
А также пассажиров —
Известных лиц, кумиров —
Чтоб денежки платили
И вас озолотили.
В руках баранка от руля,
В глазах искрит внимание,
И с пассажирами друзья —
Вот это понимание.
Поздравляю от всей души
В этот день наставшего марта,
И желаю удачи в пути,
Ну, а в жизни удачного старта.
Я таксистов сегодня поздравлю,
Пожелаю клиентов побольше,
Пусть машины бензином заправят
И помчатся сквозь звездные ночи.