22 марта
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Жизнь

Международный день таксиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день таксиста празднуют 22 марта. К празднику мы сделали подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Автомобиль. Такси.
Автомобиль. Такси.
pixabay.com.

Поздравления с Международным днем таксиста в прозе

Поздравляем вас с Международным днем таксиста, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения!

Поздравляю с Международным днем таксиста! Вся ваша жизнь — это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю, чтобы каждая поездка была легкой, безопасной, а горел только зеленый свет.

Поздравляем с Международным днем таксиста, желаем высоких скоростей, открытых и свободных дорог, вежливых клиентов и настоящей шоферской дружбы.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем таксиста в стихах

Поздравляю с Днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать!

Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!

Водишь ловко ты машину,
Каждый день за руль садишься,
По своим заявкам едешь,
За клиентами ты мчишься,
С Днем таксиста поздравляем
От души тебя сейчас,
Будет гладкой пусть дорога,
Не иссякнет сил запас!

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Поздравления с Международным днем таксиста в смс

Желаем мы таксисту
Дороги гладкой, чистой,
Без ям и без ухабов,
И без водил-нахалов.

А также пассажиров —
Известных лиц, кумиров —
Чтоб денежки платили
И вас озолотили.

В руках баранка от руля,
В глазах искрит внимание,
И с пассажирами друзья —
Вот это понимание.

Поздравляю от всей души
В этот день наставшего марта,
И желаю удачи в пути,
Ну, а в жизни удачного старта.

Я таксистов сегодня поздравлю,
Пожелаю клиентов побольше,
Пусть машины бензином заправят
И помчатся сквозь звездные ночи.

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