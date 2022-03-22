Международный день таксиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулем чтоб не скучать!

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!



Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!