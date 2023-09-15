Международный день точки и другие интересные праздники 15 сентября

День худеющих, День совпадений снов и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 15 сентября.

День худеющих

Ежегодно, 15 сентября отмечается День худеющих. Праздник пользуется популярностью среди людей, которые мечтают и даже предпринимают конкретные действия, чтобы привести свой вес в норму.

Сон. freepik.com/gpointstudio

День совпадений снов

Такое явление, как совпадение снов давно известно человечеству. Ученые считают, что сновидения могут повторяться, если события в них игнорируются человеком. Как только решение проблемы будет найдено, повторяющиеся сны прекратятся.

Деньги. unsplash.com

День свободных денег

Ежегодно, 15 сентября организуется такое глобальное событие, как День свободных денег. Оно представляет собой смелый социальный эксперимент, целью которого является продвижение экономики, базирующейся на концепции совместного использования материальных благ.

День «Когда-нибудь»

15 сентября во всем мире отмечается весьма символичный праздник – День «Когда-нибудь». Когда-нибудь мы станем мудрее. Когда-нибудь жизнь будет справедливей. Когда-нибудь счастье и любовь придут в каждый дом.

Международный день точки

История этого праздника связана с книгой «Точка» британского художника и писателя Питера Г. Рейнолдса. В этот день абсолютно каждый человек, от мала до велика, просто обязан поверить в то, что он неповторим и невероятно талантлив.