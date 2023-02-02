«Мы тоже против». Застройщик ответил барнаульцам, почему не будет рубить деревья под новый квартал

Жители Горы не поддержали застройщика «Мой Дом» , не дав ему получить разрешение на строительство домов большей этажности. Люди переживают, что могут потерять лес под окнами. Девелопер же объяснил: ему нужно строить выше, именно для того, чтобы сохранить деревья.

Что обсуждали на слушаниях

Зеленый микрорайон «Вышка» — проект бизнес-класса от девелопера «Мой Дом», который должен появиться на Змеиногорском тракте, 35 б. Он будет включать в себя пять девятиэтажных домов на 250 квартир.

Зона Ж2, где планируется строительство, предусматривает возведение домов лишь до восьми этажей. Поэтому вопрос, появится ли здесь комплекс, уже давно решен генпланом. Для выполнения проекта «Вышка» требуется изменить назначение участка — это невозможно без общественных обсуждений. Горожане посчитали, что строительство неизбежно приведет к рубке деревьев, и застройщика не поддержали.

И сделали это зря, считают в компании. Ее представители объяснили, что дома меньшей этажности придется расширить для окупаемости проекта — в этом случае удастся сохранить меньше деревьев. Сейчас же девелопер планирует застроить менее четверти от всей площади участка.

Проект микрорайона «Вышка». Фото предоставлено «УК «Мой Дом».

Как будут спасать деревья

«Мы тоже против уничтожения зеленой зоны», — говорит руководство компании «Мой Дом». Одна из главных задач проектировщиков заключалась в том, чтобы сохранить на участке максимальное количество деревьев и ни в коем случае не вырубать сосны.

— Это бесчеловечно — приходить и все сносить, — ранее высказывался по этому поводу директор компании Павел Князев.

Павел Князев. Фото предоставлено «УК «Мой Дом».

— Чтобы сохранить растительность, архитекторы пошли на нестандартный шаг: посадили подземный паркинг в существующий рельеф. Таким образом, первые три дома не затронут ни одного дерева, другие — пять-семь деревьев, не более, — отметил Князев.

Сам паркинг получит природный камуфляж: жильцы будут ходить не по его бетонной крыше, а по террасе. Здания в квартале разместят плотно, чтобы не расширять площадку и сохранить растительность. Все это сделает дворы компактными и уютными.

Кроме того, в компании подчеркнули, что выгоднее вовсе не рубить деревья, чем сажать новые.

— Хорошее благоустройство сделает проект привлекательнее и позволит продать его дороже, — еще осенью объяснял архитектор квартала Ермек Кулмухамедов. — Чтобы создать такую среду, нужно высадить взрослые деревья, которые стоят дорого. Их пилить просто невыгодно.

Те деревья, которые все-таки попадут в зону застройки, не погибнут — их решили пересадить в городские парки. Эту идею уже поддержал управляющий Изумрудным парком Владислав Вакаев на ноябрьском круглом столе с представителями общественности.

Существующая аллея превратится в точку притяжения всей «Вышки». Все деревья на участке пересчитали — их 67. За всеми будут следить, чтобы в процессе строительства они остались целыми.

Фото предоставлено «УК «Мой Дом».

Что полезного даст новый квартал

Жители окрестных домов не только смогут прогуливаться по сохраненной аллее, но и пользоваться инфраструктурой, которая появится в «Вышке», добавил застройщик.

Например, здесь предусмотрены помещения для частного детского сада, магазина, ресторана и даже бассейна.

«Мой Дом» не оставит своих планов и снова попытается переубедить жителей, устроив повторные обсуждения.