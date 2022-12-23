Migracia: Какой сейчас уровень жизни в Европе

Очень часто из-за определенных ситуаций возникает необходимость эмигрировать в другую страну. Некоторых людей побуждает желание изменить условия проживания, другие хотят увидеть мир или реализовать свой потенциал. Однако для того, чтобы понять, подходит ли новая страна для жизни, необходимо реально оценивать ситуацию. Для того чтобы выехать за границу, необходимо оформить пакет документов. Компания Migracia (Миграция), подробности о которой можно узнать на сайте https://migracia.org/ , помогает с оформлением всех необходимых документов, которые нужны для получения вида на жительство, ПМЖ или гражданства.

Причины, которые побуждают к переезду

Жизнь за рубежом многим кажется сказкой. Особенно если это касается стран-участников Европейского Союза. Эмигрировать людей склоняет возможность найти хорошую работу с соответствующей заработной платой, экономическая и политическая ситуация. Это касается и желания получать образование в европейских учебных заведениях с возможностью дальнейшего трудоустройства. Особого внимания заслуживает и медицинская система, которая находится на очень высоком уровне.

Важно понимать, что это не касается абсолютно всех стран ЕС. Кроме того, уровень жизни населения в одной стране может очень отличаться.

Эмиграция в северную Европу: Дания и Швеция

Перспективными для переезда сегодня считаются скандинавские страны. Это обусловлено некоторыми причинами:

во-первых, высокий уровень жизни и дохода;

во-вторых, прогрессивная медицина, благодаря которой средний уровень жизни человека достигает 80 лет;

в-третьих, правовая система, которая обеспечивает защиту прав и свобод человека.

И это только основные моменты. В Дании и Швеции средний доход жителей практически одинаковый во всех регионах, а значит и уровень жизни достаточно высокий.

Эмиграция в западную Европу: Англия и Франция

Иммиграция в Великобританию — мечта многих людей. Это связано с высокими заработными платами. Хотя цены в Англии достаточно высокие, доходы жителей это полностью покрывают. Для въезда необходимо выработать визу. Еще можно открыть свой бизнес или сделать вклад в развитие науки или культуры. Англия открыта для студентов, поэтому можно въехать сюда с целью получения образования или заключить брак с гражданином Великобритании.

Франция привлекает наличием высокооплачиваемых рабочих мест, низким уровнем коррупции. Поэтому строить свой бизнес здесь выгодно. Уровень жизни во Франции высокий. Получить ВНЖ можно, оформившись на работу, через заключение брака с жителем страны, приехав на учебу или после вклада депозита на большую сумму.

Эмиграция в южную Европу: Испания и Италия

Эти две страны привлекают хорошим климатом и перспективой жить возле моря. Хотя уровень жизни здесь на порядок ниже, чем в предыдущих вариантах, поэтому это нужно учитывать. Благодаря хорошему климату средняя продолжительность жизни составляет около 85 лет. Для ВНЖ в Италии нужно получить рабочую квоту, воссоединиться с семьей, открыть бизнес или поступить в вуз. В Испании, чтобы получить статус ПМЖ, нужно прожить на территории не менее десяти лет или инвестировать в экономику.

Эмиграция в восточную Европу: Польша и Чехия

Эти две страны наиболее популярны для эмиграции. Это связано с хорошими заработными платами с относительно недорогими ценами. Также условия для получения статуса ВНЖ и гражданства наиболее подходящие. В Польше это можно сделать, поступив в вуз, устроившись на работу, открыв бизнес или подтвердив наличие родственных связей. Это касается и Чехии. Большим плюсом является и то, что Чехия позволяет сохранить двойное гражданство.