29 сентября
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Жизнь

Митинг-концерт #МыВместе в поддержку результата референдумов пройдет в Барнауле

30 сентября в 14.00 на площади Сахарова г. Барнаула Общественная палата Алтайского края, Российский союз ветеранов Афганистана, Волонтеры Победы, Союз сельской молодежи, Бессмертный полк России, Российские студенческие отряды, проводят митинг-концерт #МыВместе, посвященный состоявшимся референдумам о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Митинг.
Митинг.
Фото: altapress.ru

Жители этих территорий сделали свой выбор, «вернулись на Родину», частью которой они были на протяжении веков.

Приглашаем всех барнаульцев принять участие в митинге-концерте, поддержать людей, которые отстояли свою историческую принадлежность, поддержать участников специальной военной операции, в эти дни защищающих безопасность России.

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