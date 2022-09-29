Митинг-концерт #МыВместе в поддержку результата референдумов пройдет в Барнауле

30 сентября в 14.00 на площади Сахарова г. Барнаула Общественная палата Алтайского края, Российский союз ветеранов Афганистана, Волонтеры Победы, Союз сельской молодежи, Бессмертный полк России, Российские студенческие отряды, проводят митинг-концерт #МыВместе, посвященный состоявшимся референдумам о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Жители этих территорий сделали свой выбор, «вернулись на Родину», частью которой они были на протяжении веков.

Приглашаем всех барнаульцев принять участие в митинге-концерте, поддержать людей, которые отстояли свою историческую принадлежность, поддержать участников специальной военной операции, в эти дни защищающих безопасность России.