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Жизнь

Мнение эксперта: юрист рассказал, за какие селфи можно попасть под уголовную статью

Безобидные на первый взгляд селфи могут повлечь за собой дисциплинарную, гражданскую и даже уголовную ответственность. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист компании «Сенатор» Сергей Савельев.

Селфи.
Селфи.
СС0

Например, уголовная статья грозит любителям селфи за снимки, которые могут привести к распространению данных, охраняемых законом.

«Так, запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну (ст. 283 УК РФ), например, фотографии на военных объектах», — отмечает эксперт.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Госслужащим не стоит выставлять снимки, порочащие честь и достоинство. Юрист поясняет: за такой контент может грозить увольнение.

«Сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — добавляет он.

По словам специалиста, публиковать и использовать в дальнейшем изображения гражданина России (фотографии, видеозаписи, произведения искусства, на которых он изображен) допускается исключительно с его согласия (ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ).

При этом законом не запрещается скачивать и хранить на смартфоне, но без дальнейшего публичного распространения, чужих селфи.

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