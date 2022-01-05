Мнение эксперта: юрист рассказал, за какие селфи можно попасть под уголовную статью

Например, уголовная статья грозит любителям селфи за снимки, которые могут привести к распространению данных, охраняемых законом.
«Так, запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну (ст. 283 УК РФ), например, фотографии на военных объектах», — отмечает эксперт.
Госслужащим не стоит выставлять снимки, порочащие честь и достоинство. Юрист поясняет: за такой контент может грозить увольнение.
«Сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — добавляет он.
По словам специалиста, публиковать и использовать в дальнейшем изображения гражданина России (фотографии, видеозаписи, произведения искусства, на которых он изображен) допускается исключительно с его согласия (ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ).
При этом законом не запрещается скачивать и хранить на смартфоне, но без дальнейшего публичного распространения, чужих селфи.