Мнение редакции. Кто довел барнаульский Дворец спорта до ручки

В Барнауле по решению суда закрыли Дворец спорта. Это все отголоски всероссийской кампании по проверке пожарной безопасности после трагедии со сгоревшими людьми в кемеровской «Зимней вишне».

Закрытие того или иного объекта в рамках этой кампании, как водится, показывало скелеты, спрятанные в шкафу. Как строили это здание, как его эксплуатировали, на что закрывали глаза органы власти до проверок… Да и на что приподзакрыли глаза, когда открыли здание после проверки.

В истории с нашим Дворцом спорта этих скелетов множество. Но самый главный скелет, на мой взгляд, — само владение этим объектом структурой с неясной сущностью.

Андрей Никитин , издатель.

Дворец наш давным давно достался краевой организации профсоюзов. Эта общественная организация имеет право на хозяйственную деятельность. То есть, где-то она как общественник, а где-то — как прикрытый званием общественника бизнесмен.

Когда надо брать деньги с арендаторов Дворца спорта, общественная организация становится бизнесменом. Она активно снимала доходы с детских спортивных школ, с шубных ярмарок, с продавцов индийских пахнущих палочек, носков и трусов. Она выкатывала ценник за аренду льда и прочего для ХК «Алтай», на что уходит серьезная часть тех денег, что транслируется клубу из бюджета края. Та же история со средствами, собираемыми с агентств, которые привозят во Дворец Шнуров, Лепсов и Валерий.

Но когда надо делать капитальный ремонт Дворца спорта, бизнесмен куда-то исчезает и возникает общественник. Борец за дело трудящихся. Которому, как вы понимаете, неоткуда брать деньги на всю эту дорогую процедуру — ремонтировать, допустим, потолок, с которого что-то может упасть. Или чинить какие-то более сложные системы.

Откуда лишние деньги у профсоюзов, которые должны грудью встать против реформы «63/65», устраивать митинги, шествия и прочие разрешенные акции, направленные на то, чтобы прошлые завоевания работающих людей (например, право выходить на пенсию в 55 и 60 лет) не отбирались?

Вы же видите бурную деятельность профсоюзов по этому поводу? Улицы переполнены? Площади кипят? Ну вот, этим и заняты профсоюзы — чтобы вам работалось хорошо. На это и уходят все деньги, собранные с арендаторов Дворца спорта и другой собственности, доставшейся этой общественной организации во время большого передела. А вы думали, на что делаются все эти забастовки, борьба со штрейкбрехерами и прочее?

Именно поэтому, наверное, Дворец спорта не на что было ремонтировать? Из него выжимали все, что было в 90-е; выдаивали все, что могли в 2000-е; и вытягивали все, что осталось в 2010-е. Но на святое дело борьбы. А не на какой-то там ремонт.

Это какой-то реликт не просто 90-х, а именно хаоса начала 90-х, чудом дотянувший до наших дней. Реликт — как сама организация, так и методы ее управления Дворцом спорта. Это странное общественное объединение получило по странному стечению обстоятельств здание, которое называлось когда-то Дворцом. Вы все там бывали время от времени и видели, что от дворца там мало что осталось.

Собственно, даже если сейчас они там что-то устранят и им как бы разрешат приоткрыть здание, корня проблем это не решит. Ибо корень этот — собственник. Который ни то, ни сё. И общественник из него, прямо сказать, так себе. И бизнесмен, как мы видим, не ахти: довел свой актив до такого ужасного состояния. А делать-то что? А кто его знает? Ну не отжимать же актив, как у неэффективного бизнесмена.

И будет в центре города ветшать еще один объект. Да мало ли таких у нас?

Деток, конечно, из спортсекций мне жаль больше всего. Катается теперь такой мальчишка-вратарь с гигантским баулом из центра города на другой каток на дальнюю окраину в неудобное время. А профсоюзный начальник сидит в теплом кабинете и в ус не дует.

Год назад ходили разговоры, что крайсофпроф собирался продать Дворец спорта (у плохого бизнесмена тоже бывают проблески), даже нашлась коммерческая структура, которая могла бы его купить. Однако по каким-то странным, как всё в истории владения Дворцом, обстоятельствам, это не случилось. Ну да пусть этот мальчик, что тащит баул с амуницией будет на совести и того, кто не дал ходу этой передаче объекта и не помог решить проблему каким-то другим способом. Пусть у него шайба на лбу вырастет (это предложение автора может не совпадать с мнением редакции, но без него — никак).