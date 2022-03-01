Многодетная мать из Барнаула, задушившая ребенка после родов, получила 1,5 года

В Алтайском крае в колонию-поселение отправили молодую мать, которая задушила и закопала новорожденного, сообщает региональный СК.

Напомним, 27-летнюю жительницу Барнаула, уже имеющую трех малолетних детей, обвинили в «убийстве матерью новорожденного ребенка».

«В ноябре 2021 года женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего приняла меры к его убийству. Ребенок скончался в результате механической асфиксии. После этого осужденная скрыла следы преступления, закопав тело младенца на территории домовладения», — рассказали в ведомстве.

Женщина не желала предавать огласке свою беременности, поэтому скрыла данный факт от родственников и не поставила в известность медработников.

Мать вину признала полностью и раскаялась. Суд отправил ее в колонию-поселение на 1 год 6 месяцев.

Ранее в Бийске другая женщина так же скрыла беременность, родила ребенка и задушила.