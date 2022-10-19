100 мобилизованных отправят из алтайского города в ближайшие дни

За два планируют отправить примерно 100 бийчан.
Мобилизованные поедут в алейскую воинскую часть для прохождения для военной подготовки.
Отправятся на военную службу те, кто получил повестку.
100 мобилизованных из Бийска отправят 19 и 20 октября. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
За два планируют отправить примерно 100 бийчан.
Мобилизованные поедут в алейскую воинскую часть для прохождения для военной подготовки.
Отправятся на военную службу те, кто получил повестку.
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