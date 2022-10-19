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Жизнь

100 мобилизованных отправят из алтайского города в ближайшие дни

100 мобилизованных из Бийска отправят 19 и 20 октября. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

За два планируют отправить примерно 100 бийчан.

Мобилизованные поедут в алейскую воинскую часть для прохождения для военной подготовки.

Отправятся на военную службу те, кто получил повестку.

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