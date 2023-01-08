Мокрый снег и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 8 января

Жителям Алтайского края стоит подготовиться к теплой погоде, мокрому снегу и даже дождю. Altapress.ru рассказывает, какая погода будет в регионе и Барнауле 8 января.

Погода в Алтайском крае

Ночью столбики термометров покажут −3…−8 градусов, в некоторых местах температура может упасть до -14 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер ночью южный, 3−8 м/с, местами порывы могут достигать до 15 м/с.

Днем температура поднимется до −4…+1 градусов, по югу местами будет еще теплее — до +6 градусов.

По западу в отдельных местах возможны небольшой, умеренный снег. Также вероятны мокрый снег, дожди. Местами могут образоваться гололедные явления, метели. На дорогах — гололедица.

Ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

Зима. Снег. СС0

Погода в Барнауле

Ночью температура в Барнауле опустится до −5…−7 градусов. В начале ночи выпадет небольшой снег. Ветер южный, 3−8 м/с.

Утром столбики термометров поднимутся до −1…+1 градусов. В конце дня ожидается небольшой, мокрый снег. Ветер южный, 7−12 м/с.