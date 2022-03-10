Молодой предприниматель возглавил федерацию на Алтае и сделал заявление

Владимир Николаев, генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение», возглавил Федерацию хоккея на траве Алтайского края, сменив на посту президента Владимира Кобзева. Планы по развитию этого олимпийского вида спорта на Алтае у него серьезные.

По словам предпринимателя, заняться развитие хоккея на траве ему порекомендовали в Общественной палате региона. Об этом он сообщил на прошлой неделе на заседании «Мужского клуба» altapress.ru.

Владимир Николаев,

гендиректор сети клиник «Здоровое поколение», президент Федерацию хоккея на траве Алтайского края:

Хоккей на траве уже больше полувека в олимпийском цикле. Алтайский край дал очень многое для развития этого вида спорта в нашей стране. Всем вам известен Владимир Кобзев — отец-основатель и главный тренер команды «Коммунальщик». К сожалению, несмотря на славные традиции и историю, хоккей на траве оказался чуть подзабыт. Я когда-то сам играл в хоккей с шайбой. Так вот там есть выбор — клюшка может быть загнута под правшу и под левшу. В хоккее на траве есть только одна сторона — левая. При этом вид спорта очень техничный, сильный и прекрасный.

Седьмая встреча «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Седьмая встреча «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Седьмая встреча «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин

Владимир Николаев также рассказал altapress.ru о планах провести в Барнауле фестиваль хоккея на траве с открытыми тренировками и презентацией данного вида спорта.

Что еще известно

В настоящий момент в Барнауле функционирует детская школа по хоккею на траве «Юность Алтая». По данным минспорта региона, в ней занимается 130 спортсменов, из них 11 кандидатов в мастера спорта России, 4 — перворазрядника, 48 спортсменов имеют массовые спортивные разряды.

Команда мастеров «Коммунальщик» выступает в российской Супер-лиге. В 2004—2007 и 2009 годах завоевала бронзовые медали чемпионата России.