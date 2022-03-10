10 марта -13°C
﻿
Жизнь

Молодой предприниматель возглавил федерацию на Алтае и сделал заявление

Владимир Николаев, генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение», возглавил Федерацию хоккея на траве Алтайского края, сменив на посту президента Владимира Кобзева. Планы по развитию этого олимпийского вида спорта на Алтае у него серьезные.

Седьмая встреча «Мужского клуба».
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Дмитрий Лямзин

По словам предпринимателя, заняться развитие хоккея на траве ему порекомендовали в Общественной палате региона. Об этом он сообщил на прошлой неделе на заседании «Мужского клуба» altapress.ru.

Владимир Николаев,
гендиректор сети клиник «Здоровое поколение», президент Федерацию хоккея на траве Алтайского края:

Хоккей на траве уже больше полувека в олимпийском цикле. Алтайский край дал очень многое для развития этого вида спорта в нашей стране. Всем вам известен Владимир Кобзев — отец-основатель и главный тренер команды «Коммунальщик». К сожалению, несмотря на славные традиции и историю, хоккей на траве оказался чуть подзабыт. Я когда-то сам играл в хоккей с шайбой. Так вот там есть выбор — клюшка может быть загнута под правшу и под левшу. В хоккее на траве есть только одна сторона — левая. При этом вид спорта очень техничный, сильный и прекрасный.

Седьмая встреча «Мужского клуба».
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Дмитрий Лямзин
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Дмитрий Лямзин
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Седьмая встреча «Мужского клуба».
Дмитрий Лямзин

Владимир Николаев также рассказал altapress.ru о планах провести в Барнауле фестиваль хоккея на траве с открытыми тренировками и презентацией данного вида спорта.

Что еще известно

В настоящий момент в Барнауле функционирует детская школа по хоккею на траве «Юность Алтая». По данным минспорта региона, в ней занимается 130 спортсменов, из них 11 кандидатов в мастера спорта России, 4 — перворазрядника, 48 спортсменов имеют массовые спортивные разряды.

Команда мастеров «Коммунальщик» выступает в российской Супер-лиге. В 2004—2007 и 2009 годах завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость