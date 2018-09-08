Молодой свидетель Иеговы из Камня отстаивает в суде альтернативную службу в армии

Этой осенью 19-летнему призывнику из Камня-на-Оби Алексею Шаповалову предстоит отстаивать право на несение альтернативной гражданской службы (АГС). Он за него судится из-за убеждений — еще в 16 лет он указал в анкете, что является свидетелем Иеговы, сообщают « Каменские известия ».

Шаповалов, окончивший в этом году Каменский агротехнический техникум, сразу после получения диплома отправился в военкомат — парень попал в весенний призыв, который заканчивался 15 июля. Заключение медицинской комиссии было однозначным — годен к строевой службе.

Однако еще весной Алексей написал заявление на имя военного комиссара о том, что в силу убеждений не может проходить военное обучение, и просил назначить ему альтернативную гражданскую службу. Призывная комиссия на ходатайство Алексея ответила отказом и постановила призвать его на военную службу на общих основаниях.

Шаповалов подал иск в суд — он требовал признать незаконным отказ призывной комиссии в несении альтернативной гражданской службы и обязать ее дать ему соответствующую возможность. 16 июля прошло заседание

Военкомат аргументировал свое решение тем, что заявление было подано позднее установленных сроков.

Сергей Шабалин,

военный комиссар в городе Камень-на-Оби , Каменском и Крутихинском районах:

В Федеральном законе сказано, что заявление необходимо подать не позднее 1 апреля гражданам, которые должны быть призваны в октябре-декабре текущего года, и не позднее 1 октября, если гражданин подлежит призыву в апреле-июне следующего года. Гражданин Шаповалов попал в весеннюю призывную кампанию, следовательно, должен был подать заявление осенью прошлого года. Фактически же он подал его только в марте 2018 года. При вынесении решения об отказе в АГС комиссия учитывала только это, религиозные и прочие убеждения призывника не рассматривались.

Однако представители истца обратили внимание на юридическую коллизию: пункт закона об АГС о сроках подачи заявления противоречит Конституции РФ. Кроме того, закон о призыве гласит, что работа весенней призывной комиссии заканчивается 30 июня. При этом сегодня все военкоматы страны пользуются постановлением президента РФ, продлевающим весеннюю кампанию до 15 июля.

Сам Шаповалов сказал, что самостоятельно произвел расчеты сроков подачи заявления, изучив федеральный закон. Отсрочка призыва для него истекала 30 июня, и истец предположил, что попадает в осенний призыв.

В прениях сторона истца также настаивала на существовании нравственного аспекта — глубоких моральных убеждений молодого человека.

Суд удовлетворил требование истца частично — признал незаконным решение об отказе принять заявление на несение АГС.

В России право на отказ от призыва в Вооруженные силы по убеждениям или вероисповеданию закреплено Конституцией. То есть пацифистские стремления человека могут быть объяснены не только принадлежностью к той или иной конфессии. Призывник может объяснить свое пожелание собственными убеждениями — философскими, морально-этическими и прочими.