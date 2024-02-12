Море бульона и горы котлет. Как кулинарный блогер-миллионник накормил барнаульцев блюдами из 200 кг марала

Российский шеф-повар, телеведущий и популярный видеоблогер Василий Емельяненко приехал в Барнаул, чтобы приготовить на свежем воздухе 200 кг марала. Котлетки, суп и гречку из благородного оленя попробовали все желающие в парке «Изумрудный» 10 февраля. Где он достал столько мяса, зачем кормит барнаульцев и как все прошло – рассказывает корреспондент altapress.ru.

Шоу быть!

Барнаульского выпуска шоу «Вася накормит» могло и не быть из-за капризов погоды. Если 9 февраля еще выглядывало солнце, то на следующий день начался шторм. Сильный ветер задувал пешеходов обратно домой, а нетипичный для зимы дождь превратил дороги в один большой каток.

Но отменять съемки в парке «Изумрудный» все же не решились. На кону – 200 кг уже заготовленного мяса и надежды всех барнаульцев попробовать марала на вкус. Так что шоу – быть!

Василий Емельяненко — популярный шеф-повар, блогер и телеведущий. На его YouTube-канал подписано 3,53 млн человек.

«Не бродило по лесу»

Как известно, в новом шоу «Вася накормит» шеф-повар готовит традиционные блюда тех городов, в которые он приезжает. В Кемерово это была «Шахтерская похлебка», а в Махачкале – 12 жареных баранов. Так что герой алтайского выпуска был очевиден – это марал. Василий Емельяненко закупил две туши марала и одного пятнистого оленя с местной фермы.

«Конечно, это не дикое мясо, оно не бродило по лесу, но относится к дичи, - рассказывает телеведущий. - Мы стараемся не брать животных из лесу, потому что в последнее время они все чаще выходят к людям и питаются мусором – такое мясо не может похвастаться качеством. Поэтому мы покупаем у тех ферм, где животные находятся под контролем на свободном выпасе».

Затем, вместе с алтайскими шеф-поварами Василием Вдовиным и Александром Юдиным видеоблогер приступил к подготовке к мероприятию. Один день ушел на то, чтобы привезти все необходимые продукты. И два дня – на обработку ингредиентов и приготовление заготовок. В этом поварам помогали студенты Алтайской академии гостеприимства. Их работу оценил телеведущий:

«Обработка такого большого объема продуктов требует огромных усилий. Поэтому у нас на шоу появилась добрая традиция – сотрудничать с местными учебными заведениями. И хочу сказать, что у вас в Барнауле – шикарная академия гостеприимства! Здесь отличное оборудование и хорошая подготовка специалистов».

Шеф-повар и блогер Василий Емельяненко в Барнауле Дмитрий Лямзин

Полноценный обед

На четвертый день, 10 января с 9 часов утра повара начали готовить в парке «Изумрудный». Работали на улице под крышей визит-центра. Такую полевую готовку шеф-повар Александр Юдин называет «работой на передовой».

«С профессионалами работать всегда легко. А Вася Емельяненко – профессионал с большой буквы. К тому же Алтайская академия гостеприимства учит хороших талантливых ребят. Поэтому готовить на одной кухне с такой большой веселой компанией было очень здорово», - поделился он впечатлениями.

Шеф-повара составили полноценный обед из трех блюд: насыщенный мясной бульон, котлетки с квашеной капустой и гречка с овощами и мясом. Гарнир тоже был выбран неслучайно. «На мой взгляд, Алтайский край – это самый гречневый регион планеты», - считает Александр Юдин.

Всего было приготовлено около 100 л бульона, более 1500 котлет и одна машина полевой кухни с гречкой.

Шеф-повар и блогер Василий Емельяненко в Барнауле Дмитрий Лямзин

Ухватить кусочек

Угощение барнаульцев было запланировано на 14:00. Но люди начали подтягиваться и раньше, чтобы понаблюдать за работой Емельяненко.

- А лучку! Лучку то в суп не забыли? – переживали посетительницы парка, пока повар перемешивал наваристый бульон.

- Ну как же! – весело отвечал им блогер.

Промозглая погода не помешало десяткам барнаульцев прийти в парк за обещанным угощением. После того, как все блюда были приготовлены, повара и приглашенные волонтеры приступили к раздаче угощений. Барнаульцев настоятельно просили соблюдать очередь и не торопиться за едой – ее хватит на всех. Однако не все могли удержаться перед ароматом сочных котлет.

Подкрепившись, гости спешили сфотографироваться с блогером. Некоторые просили подписать его авторские кулинарные книги, кто-то дарил подарки. Емельяненко старался никому не отказать.

Новый выпуск шоу «Вася накормит» из Барнаула выйдет на Rutube 27 февраля, заявил шеф-повар.

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