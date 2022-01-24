Мороженое на палочке. 5 интересных фактов об эскимо

24 января — Международный день эскимо. К «холодному» (но вкусному) празднику altapress.ru сделал подборку фактов о мороженом на палочке.

1. Эскимо впервые приготовили в 1920 году. По одной из кулинарных легенд, Кристиан Нельсон — владелец кондитерской фабрики в Америке — случайно облил мини-брикет мороженого шоколадной глазурью. Это сочетание понравилось ему так, что он сразу пустил эскимо в производство.

2. Кстати, палочка появилась у эскимо только в 1935 году. Тогда же лакомство попробовали в СССР.

3. Традиционное эскимо готовят из сливочного масла, молока, какао-порошка, какао-масла и разных добавок (они нужны, чтобы продлить срок годности). А вот растительных масел в настоящем глазированном мороженом быть не должно.

4. Примечательно, что эскимо не имеет прямого отношения к эскимосам. Считается, что это слово придумала сестра Нельсона. Ее отправили в библиотеку и попросили найти мороженому название, которое ассоциируется с холодом.

5. В мире насчитывают больше 30 видов эскимо — вишневое, яблочное, виноградное, с суфле, вафлями и ягодами.