Морозы до -32 и небольшой снег нагрянут в Алтайский край 10−11 февраля

Морозы возвращаются в Алтайский край. Какая погода будет 10−11 февраля и когда похолодает до -32, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 10−11 февраля

Ночью 10 февраля в Алтайском крае установятся −25…−30, местами −17…−22 градусов. Днем ожидаются −14…−19, местами −8…−13 градусов.

Сутки пройдут преимущественно без осадков, по юго-востоку возможен небольшой снег. Утром прогнозируют изморозь и туман. Ветер будет северо-восточный, 2−7 м/с.

Ночью 11 февраля установится температура −27…−32, местами по югу −18…−23 градусов. Днем вероятны −12…−17, местами до -5 градусов. Также преимущественно без осадков.

Зима. Снег. СС0

Погода в Барнауле 10−11 февраля

Ночью 10 февраля в Барнауле вероятны −27…−29 градусов, а днем −16…−18 градусов.

Ночью 11 февраля градусник покажет −26…−28 градусов, а днем −13…−15 градусов.

Оба дня пройдут преимущественно без осадков.