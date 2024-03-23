Москвичи выстроились в очередь для сдачи крови. Пока ее хватает

Более 500 человек в Москве сдали кровь после теракта в «Крокусе», сообщает РИА Новости .

В центре намерены работать «до последнего человека», чтобы успеть принять всех, указывает Газета.Ru.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Официально

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться. В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия.

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