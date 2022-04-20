20 апреля
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Жизнь

МТС прокачала связь в СНТ вдоль Заринского тракта

Компания сообщает об улучшении качества связи на территории более десятка садовых товариществ, расположенных вдоль Заринского тракта.

Дачи.
Дачи.
Михаил Хаустов

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/сек получили владельцы садовых участков в СНТ «Черемшанка», «Березовая Роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст.40 км».

Благодаря апгрейду сетей дачники смогут удаленно работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями, слушать музыку, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и по видеосвязи. С комфортом можно смотреть фильмы и сериалы, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.

Иннокентий Цой.
Иннокентий Цой.
Пресс-служба компании МТС.

«В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Барнаула, где также проживают и постоянные жители. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы барнаульцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», — комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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