МТС прокачала связь в СНТ вдоль Заринского тракта

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/сек получили владельцы садовых участков в СНТ «Черемшанка», «Березовая Роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст.40 км».

Благодаря апгрейду сетей дачники смогут удаленно работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями, слушать музыку, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и по видеосвязи. С комфортом можно смотреть фильмы и сериалы, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет.

Иннокентий Цой. Пресс-служба компании МТС.