Барнаульский студент стал победителем федерального конкурса

Компания МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Стань концертным промоутером», который проходит в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Победителем стал студент Алтайского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Кирилл Осипов . Как победитель он поедет на концерт Мота, который состоится в московском клубе «Adrenaline Stadium» 1 декабря 2022 года.

В рамках конкурса «Стань концертным промоутером» юноши и девушки со всей России знакомились с профессией концертного промоутера: эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment проводили мастер-классы в формате видеоуроков, где делились опытом организации мероприятий и работы с артистами. Затем ребятам предлагалось записать видео с ответами на вопросы экспертов о том, как участник видит свою роль в организации культурных событий и загрузить на сайт «Поколения М».

На конкурс было загружено несколько десятков заявок участников со всей страны. После просмотра видеовизитки Кирилла члены жюри выбрали его в качестве победителя и пригласить его в Москву, чтобы он мог применить на практике полученные на курсе знания.

«В 14 лет я понял, что меня безумно привлекает сцена. Тогда же началась моя работа в качестве волонтера на многочисленных конкурсах, концертах, форумах. Благодаря этому я узнал, как работают площадка, промоутер, артист, — и убедился, что именно „обратная“ сторона процесса мне ближе. Этот опыт пригодился мне в реализации собственного проекта — иммерсивного театра. Я очень рад, что в этом году победил в проекте „Поколение М“ и вместе с командой MTC Live бузу заниматься организацией концерта Мота в Москве. Для меня это еще один шаг на пути к карьере профессионального концертного промоутера», — делится впечатлениями Кирилл.

Иннокентий Цой. Пресс-служба компании МТС.