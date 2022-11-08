Барнаульский студент стал победителем федерального конкурса

В рамках конкурса «Стань концертным промоутером» юноши и девушки со всей России знакомились с профессией концертного промоутера: эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment проводили мастер-классы в формате видеоуроков, где делились опытом организации мероприятий и работы с артистами. Затем ребятам предлагалось записать видео с ответами на вопросы экспертов о том, как участник видит свою роль в организации культурных событий и загрузить на сайт «Поколения М».
На конкурс было загружено несколько десятков заявок участников со всей страны. После просмотра видеовизитки Кирилла члены жюри выбрали его в качестве победителя и пригласить его в Москву, чтобы он мог применить на практике полученные на курсе знания.
«В 14 лет я понял, что меня безумно привлекает сцена. Тогда же началась моя работа в качестве волонтера на многочисленных конкурсах, концертах, форумах. Благодаря этому я узнал, как работают площадка, промоутер, артист, — и убедился, что именно „обратная“ сторона процесса мне ближе. Этот опыт пригодился мне в реализации собственного проекта — иммерсивного театра. Я очень рад, что в этом году победил в проекте „Поколение М“ и вместе с командой MTC Live бузу заниматься организацией концерта Мота в Москве. Для меня это еще один шаг на пути к карьере профессионального концертного промоутера», — делится впечатлениями Кирилл.
«Подростки из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах проекта „Поколение М“. И очень радует, что наши дети занимают призовые места. Кирилл Осипов — большой молодец, уверен, он будет и дальше расти, и развиваться в сфере промоушена, и его успехи вдохновят других талантливых ребят региона. В эпоху высокоскоростного интернета и доступных цифровых технологий одарённые школьники из любого уголка страны могут пройти прослушивание в ГИТИС, выставиться в Третьяковке или выйти на большую музыкальную сцену вместе со звездами. Это отличный способ провести время в сети с пользой, определиться с будущей профессией, а для кого-то — и первый шаг в карьере», — говорит директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.