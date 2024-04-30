Музейный кот, живые карпы, все цветет. 13 (!) добрых новостей апреля на Алтае

В апреле на Алтае бурно зацвели цветы и проснулись животные. В Барнауле оттаяли карпы, в Поспелихинском районе «всплыл» череп древнего бизона. А еще хирурги спасли мальчика с редкой аномалией кишечника — она встречается всего у 2-3% людей.