На Алтае начали копать картофель и заговорили об устраивающих фермеров ценах

В Алтайском крае приступили к копке картофеля ультраранних сортов, сообщает Алтайский крестьянин. Портал со ссылкой на одной из фермеров пишет, что большого урожая в этом году может не быть, а цены окажутся устраивающими, правда, для картофелеводов.

Фермер Валерий Черенков из села Зудилово Первомайского района, занимающийся картофелеводством, впервые в этом сезоне начал отгружать продукцию в торговые сети. Всего их будет четыре.

По договору фермер обязан отгрузить за сезон 200 тонн картошки.

Пробную копку провели в минувшие выходные. На полки торговых сетей попадет картофель ультрараннего сорта "Ривьера". 24 июля пройдет отгрузка первой партии объемом 20 тонн.

Картофель pixabay.com

По словам Валерия Черенкова, цена его устраивает - 35 рублей за килограмм.

Что касается урожая, то на "щедрость" природы рассчитывать не стоит, говорит фермер. По его словам, он четыре раза нынче поливал картофеля. Клубни хоть и оказались крупные, но в гнезде их не много.

Валовка у фермера может оказаться в 1,5-2 раза меньше, чем годом ранее.